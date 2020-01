Kozlům pak chvíli trvalo, než se dostali do tempa, ale dostali. A své fanoušky potěšili. Ve druhé třetině dali během chvíle tři góly, ve třetí třetině dali během čtyř minut tři góly a vyhráli 6:2.

Blýskl se Jankovský trefou z mezikruží po Zumrově přihrávce zpoza brány. Němec vypracoval v oslabení gólovou situaci, ve které nakonec puk do brány tečoval Procházka. Kapitán Malý dorážel do kasy puk z brejku Šafránka. Šafránek sám dal dvě branky. Využil přihrávku z křídla od Semiráda a sám vypíchl puk soupeři a skóroval. Prosadil se i Stehlík, který před bránou zužitkoval asistenci Jankovského.

,,Vyhráli jsme o čtyři góly, ale ten zápas byl do posledních pěti minut vyrovnaný. David Servis u nás předvedl parádní výkon. My jsme teď měli trošku náročnější program. Myslím si, že se to na nás podepsalo v první třetině. A dá se říci zaplať pánbůh, že to skončilo jenom 1:0 pro soupeře. Nehráli jsme dobře. Trošku jsem pak zvedl hlas v kabině. Nahecovali jsme se do další třetiny, a tam se rozhodlo,“ komentoval utkání trenér Kolína Petr Martínek.

Kolín – DS Č.Budějovice 6:2 (0:1, 3:1, 3:0)

Branky: 22. Jankovský (Zumr, Stehlík), 28. Procházka (Němec), 29. Malý (Šafránek, Pýcha), 56. Šafránek (Semirád), 58. Stehlík (Jankovský, Pýcha), 60. Šafránek – 4. Vak (Sičák, Šulčík), 32. Silný (Doktor, Krcho). Rozhodčí: Velčovský. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Oslabení: 1:1. Diváci: 623.

Kolín: Sejpal – Březina, Pýcha, Hanzl, Sladký, Jelínek, Barták, Nutil – Semirád, Šafránek, Malý, Jankovský, Zumr, Stehlík, Procházka, Martínek, Němec, Netušil, Kozák, Kysela.