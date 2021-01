Hostující tábor a především vedení týmu neskrývalo po utkání velké rozladění. Hokejisté Kolína prohráli další utkání Chance ligy, naposledy nestačili na Litoměřice a na jejich ledě jim podlehli 1:5. Byla to už třetí prohra v řadě.

„Podali jsme velmi špatný výkon a co mě nejvíce mrzí je to, že jsme hráli bez zájmu,“ ulevil si po prohraném utkání trenér kolínských hokejistů Petr Martínek. „Většina týmu si myslela, že to půjde samo,“ zlobil se kouč poražených.