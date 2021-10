,,Těšíme se. Je to pro nás změna, že odehrajeme dva zápasy hned po sobě. Jedeme cely tým na Moravu, strávíme nějaký čas všichni pohromadě. Bude to trochu jiné než běžný zápasový týden,“ vzkázal za kabinu útočník Lukáš Krejčík.

Cíl kozlů je jasný. Chtějí přivézt co nejvíce bodů, ideálně všechny. Proti nim totiž nastoupí jejich tabulkoví sousedé, Havířov a Frýdek, a každý bod směrem k záchraně se počítá. V prvním kole soutěže se prostě bojuje o to, jak se rozdají karty do dalších dvou třetin a Kolín chce urvat co nejvíc es.

,,Já věřím, že nám středeční výhra proti Ústí pomůže do sezony a začneme zápasy překlápět na naší stranu. Uvidíme, v jakých sestavách soupeři nastoupí, protože tabulka je ve spodní části vyrovnaná a nějaká důležitost těch zápasů tam je. Do obou zápasu půjdeme s tím, že je chceme vyhrát a uvidíme, kolik bodu dokážeme přivézt do Kolína,“ řekl Krejčík s tím, že celý tým udělá vše pro to, aby se podařilo navázat na poslední velmi dobrý a především vítězný výkon.

Kolín hraje v sobotu 9. října od 17 hodin v Havířově a v neděli 10. října od 16 hodin ve Frýdku-Místku.