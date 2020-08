Zaslechl jsem stesky na nepříliš kvalitní plochu…

Na omluvu hráčů musím říct, že led byl katastrofální. Viděl jsem na nich, že jsou z toho trochu frustrovaní, tak jsem se je snažil nabádat, aby na to nemysleli a hráli to, co se snažíme trénovat. Jsem rád za vítězství, ale čekal jsem o něco lepší výkon.

Ve druhé třetině se prakticky nehrálo v plném počtu. Z jakého důvodu se vám nepovedlo některou z přesilovek využít?

Přesilovky mě mrzí, ale i tady měl velký vliv led. Doopravdy, my to máme nacvičené na volejovou střelu, ale když jsou takové podmínky, tak ten hráč čeká, jestli puk dojde nebo nedojde. Ale byly tam i situace, které jsme mohli vyřešit lépe, to jednoznačně.

Ze čtyř zápasů jste dva odehráli proti prvoligovým soupeřům (Kadaň, Ústí) a dva proti druholigovým (Tábor, Havlíčkův Brod). Byl znát výkonnostní rozdíl?

Když to takhle porovnám, tak nejlepší ze soupeřů zatím bylo mužstvo Tábora. Druhá věc je, že proti nám na rozdíl od prvoligových soupeřů nastoupil v optimální sestavě. Všechno to byly vyrovnané zápasy, až na určitou pasáž v Táboře jsme v nich byli celkově o něco lepší, včetně toho posledního utkání s Havlíčkovým Brodem, s nímž přesto nejsem spokojen.

Co vám zatím příprava napovídá o hráčích?

Myslím si, že sestavu máme s kolegy vymyšlenou a danou. Aktuální problém je ten, že nemáme kompletní třetí pětku, z níž nám vypadli hráči kvůli zdravotním problémům. Budeme to muset nějak kombinovat, ale do začátku soutěže zbývají ještě čtyři týdny, takže budeme doufat v návrat uzdravených. První dvě pětky máme celkem jasné, u té třetí snad údernost zvýšíme. A pak uvidíme, co se čtvrtou pětkou.

Do týmu dorazilo několik posil, které v minulé sezoně nastupovaly výš než Kolín. Projevuje se jejich kvalita?

Určitě je to poznat, nejen v zápasech, ale i v tréninku. Pro další hráče je jejich přítomnost obrovskou motivací, v tréninku se jim hodně vyrovnávají. Kluci zvyklí na vyšší soutěže sem přišli s trochu jiným tempem a i sám musím přiznat, že jsem až překvapený, jak se v tréninku jezdí. Ať mluvím s Honzou Veselým nebo Lukášem Krejčíkem, říkají mi, jak je mile udivil přístup místních hráčů, jejich nasazení a dřina. To je hrozně pozitivní.

Spekuluje se, že dojde k uzavření Chance ligy. Jaký vliv by to mělo na vaše uvažování o sestavě?

Pokud by svaz soutěž uzavřel, tak bychom hodně dali prostor i hráčům páté pětky, mohli by si to zkusit junioři, i třeba ten, kdo by výkony vyletěl v béčku. Tímhle způsobem bychom si připravovali hráče na příští sezonu. Nebyl by tlak na výsledky, ale to neznamená, že by nám jen spadl kámen ze srdce a nechtěli bychom vyhrávat. To vůbec, já porážky nesnesu.

Jan Ivan