Kozlové ještě v průběhu přípravy hlásí změnu, která byla dlouho v jednáních. Do Českých Budějovic odchází obránce René Piegl, který za Kozly nastupoval v posledních třech letech. Na druhou stranu, jak již bylo zmíněno dříve, se do Kolína po třech letech vrací Jakub Husa.

René Piegl v dresu Kozlů odehrál poslední tři sezony s tím, že naskočil i do Extraligy za Hradec Králové. Za tyto tři roky byl stabilním členem kolínské obrany, nyní odchází na hostování zpět na jih Čech, kde bude bojovat o místo v extraligových Českých Budějovicích s možností zpětných střídavých startů zpět do Kolína.

„Renda nás požádal o uvolnění do Českých Budějovic, odkud pochází a my jsme měli připravenou adekvátní náhradu, takže jsme mu tu možnost umožnili s možností zpětných střídavých startů, pokud nebude mít v extraligovém kádru vytížení,“ komentoval situaci sportovní manažer Lukáš Krejčík.

Na druhou stranu se do Kolína vrací po třech sezónách Jakub Husa, který za Kozly nastupoval v sezoně 2020/21 a ve svém kariérním soutěžním ročníku zde s 32 body ve 34 zápasech vyhrál cenu Ondřeje Buchtely za nejlepšího obránce sezóny.

„Kuba měl zájem se vrátit zpět do domácího prostředí do Kolína a bavili jsme se o tom už od dubna, nyní došlo k dohodě. Kuba by se měl zařadit mezi naše stěžejní beky a doufáme že se mu bude opět u nás dařit. V minulé sezoně se sice potýkal se zraněním, ale do začátku sezony by měl být připraven,“ zhodnotil Lukáš Krejčík.

(s přispěním Davida Hory)