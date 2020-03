Utkání, které už v tabulce nic neřešilo, se hrálo v klidném tempu, ale s určitým nábojem. Tábor měl před zápasem jisté druhé místo, Kolín první, a tedy i přímý postup do semifinále play off. Oba týmy ale chtěly před čtrnáctidenní pauzou urvat dobrý pocit z výhry.

K tomu měli celý zápas blíže domácí. A taky nakonec vyhráli. Diváky pobavili sedmi brankami, celkem jedenácti, protože Tábor začal v závěru dotahovat a zkorigoval na konečných 7:4.

Zvláštní příchuť měl závěr utkání, kdy už se vědělo, že Kamil Bříška z Kobry nedal v paralelním utkání žádnou branku, a tak by jakákoliv trefa kolínského Davida Šafránka znamenala jeho vítězství také v individuální statistice střelců. A to se stalo. Šafránek díky Stehlíkově přihrávce minutu před koncem utkání pečetil své prvenství v tabulce střelců trefou do prázdné brány.

Play off začíná Kolínu i Táboru ve středu 18. března.

Kolín – Tábor 7:4 (2:1, 3:1, 2:2)

Branky: 7. Hanzl (Jelínek, Semirád), 11. Stehlík (Procházka, Hanzl), 26. Stehlík (Semirád, Hanzl), 31. Hasil (Pilný, Kysela), 37. Procházka (Hasil, Stehlík), 53. Procházka (Stehlík, Semirád), 59. Šafránek (Stehlík) – 13. Zayml (Černý), 40. Zayml (Matušík, Černý), 50. Skočovský (Šulek, Bárta), 57. Šulek (Pejchal, Skočovský). Rozhodčí: Hornáček – Ovsík, Tasch. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:0. Oslabení: 1:0. Diváci: 607.

Kolín: Sejpal (Hermann) – Březina, Pýcha, Hanzl, Jelínek, Zich, Barták, Havelka – Jankovský, Šafránek, Malý, Procházka, Semirád, Stehlík, Zumr, Martínek, Kozák, Pilný, Hasil, Kysela.