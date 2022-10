Na začátku utkání byli o poznání aktivnější domácí hokejisté, ale ve svých šancích si vylámali zuby na Soukupovi. Pak se do velké šance dostali také hosté a ti s ní naložili o mnoho lépe. Kolmann našel najetého Moravce a ten pálil přesně. Jihlavu to ale nepoložilo a šla za vyrovnáním. A dočkala se po trefě Skořepy. První třetina byla hodně opatrná.

Svoji aktivitu si domácí přenesli také do prostřední periody. A opět byli odměněni. Autor první jihlavské trefy si připsal další bod za asistenci, když přihrál skórujícímu Harkabusovi. Jenže ani Kozlové nechtěli zůstat pozadu a také oni se hnali za vyrovnáním. A také oni se dočkali. Přesně nad rameno Berana mířil Sklenář. V polovině utkání tak nebylo jasné, kdo si uzme větší bodový příděl. Další gól už do konce této části nepadl.

Kolín byl pod jihlavským tlakem i v poslední třetině a nemohl se z něho vymanit. Domácí měli šance, ale nedařilo se jim v zakončení. Recept na gólmana Soukupa našel až ve 49. minutě Miškář a Dukla byla zase o krok vpředu. Kolín se jen bránil a na dostřel Berana se téměř nedostával. Obrovskou šanci měl Matějček, který zůstal sám, ujel obraně, ale jeho pokus byl příliš slabý. Vedení Jihlavy mohl pojistit Šik, ale trefil jen rameno kolínského gólmana. Kozlové zkoušeli v závěru hru bez brankáře, ale ani to jim úspěch nepřineslo a prohráli čtvrté utkání za sebou.

„Jsme hrozně moc rádi, že jsme zápas dokázali zvládnout a kluci našli způsob, jak vyhrát zápas. V psychické pohodě rozhodně nejsme. Snažíme se s kluky situaci řešit a rozebírat, ale pořád je znát, že v tabulce nejsme na místě, kde bychom chtěli být a nějakým způsobem se to na nás podepisuje. Závěr v podobě při hře bez gólmana, kdy Mišky netrefil prázdnou branku, jen dokládá náš současný stav,“ lamentoval po utkání Viktor Ujčík, trenér Dukly Jihlava. „Na každý gól se hrozně moc nadřeme. Ale je pro nás hrozně moc důležité, že jsme zvládli zápas, což je první pozitivum. A druhé, že konečně jsme dali nějaké branky v přesilových hrách a tím si pomohli zápas vyhrát,“ dodal Ujčík.

„Gratulujeme domácím k vítězství, v zápasu byli lepší,“ přiznal Petr Martínek jeden z kolínských trenérů. „Jeli jsme sem v trošku slepené sestavě a odbojovali a odvedli jsme zde velmi dobrý výkon, bohužel na body to nestačilo. Na rozdíl od domácích jsme si nepomohli v přesilovce, což celý zápas rozhodlo. My i domácí jsme měli spoustu možností na přesilovku, k čemuž se dál nebudu vyjadřovat. Bohužel nám to tam nepadlo. V závěru jsme si vytvořili nějaké šance, nastřelili jsme dvě tyčky, ale na body to nestačilo. Jedeme domů opět zklamaní a je to další zápas prohraný o gól. Musíme si počkat, až se nám dá trochu dohromady sestava. Doufejme, že to bude co nejdříve a vrátíme se na nějakou bodovou šňůru, vlnu. Nyní padáme trošku dolů, ale nedá se nic dělat. Musíme tvrdě pracovat a věříme, že se situace otočí,“ přidal Martínek.

V dalším zápase Chance ligy bude hrát Kolín doma. Ve středu od 18 hodin hostí Draky ze Šumperku.

Branky a nahrávky: 13. Skořepa, 24. Harkabus (Skořepa, Čachotský), 49. Miškář (Harkabus) – 10. Moravec (Kolmann, Nedvídek), 30. Koukal (Sklenář, Král). Třetiny: 1:1, 1:1, 1:0.

HC Dukla Jihlava: Beran – Dundáček, Kachyňa, Dvořák, Haman, Jáchym, Kočí, Matějíček – Čachotský, Skořepa, Pořízek – Beránek, Miškář, Šik – Harkabus, Seman, Fronk – Cachnín, Handl, Brož.

SC Marimex Kolín: Soukup – Koštoval, Kolmann, Naar, Niko, Aubrecht, Pelda, Havlíček – Dlouhý, Koukal, Král – Sklenář, Nedvídek, Moravec – Síla, Morong, Ouřada – Jankovský, Matějček, Lang.