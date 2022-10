Domácí vlétli do zápasu s velkou energií a na čtyři minuty zavřeli hosty v jejich obranné třetině. Jenže Kozlové z toho nic nevytěžili a pak se osmělovali stále častěji hosté. Kolínské publikum utišil rychlým švihem Průžek. Kolín se dočkal vyrovnání v oslabení. Drakům ujela dvojice borců v kolínském dresu a Matějček to vzal na sebe. Položil si obránce a zacílil přesně. To byla hokejové lahůdka.

V polovině utkání Kolín otočil skóre na svoji stranu, když využil přesilovou hru. Mezi střelce se zapsal přesnou ranou do šibenice Král. Fanoušci byli v euforii ve 37. minutě, když se podruhé v utkání trefil Matějček. To ještě ale diváci v modrobílém netušili, co je čeká v závěrečné třetině.

Kanonýr Deníku Petr Pavlík: Být fotbalista je pěkné zaměstnání

Hosty vrátil do zápasu Bartoš, který snížil po osmnácti vteřinách hry ve třetí periodě. Tím draky nastartoval k velkému obratu a Kozlové se nestačili divit. Drtil totiž v 51. minutě srovnal a během dvou minut byli hosté ve vedení. Šuhaj dostal puk do jízdy, před Soukupem s ním zamíchal a pak poslal puk mezi jeho betony. Jeho blafák stál opravdu za to. Pak přišly velké šance Kolína. Jenže ani jedna z nich brankou neskončila. Nejblíže byl Matějček, ale trefil jen tyč. Domácí to ještě v závěru zkoušeli v šesti, ale úspěšní nebyli a do prázdné brány ještě jednou inkasovali.

Kolín – Šumperk 3:5

Branky a nahrávky. 16. Matějček (Sklenář), 32. Král (Čáp), 37. Matějček (Jankovský, Hladík) – 13. Průžek (Kunst), 41. Bartoš (Dudycha), 51. Drtil (Motloch), 53. Šuhaj (Vachutka), 60. Jelínek (Vachutka). Třetiny: 1:1, 2:0, 0:4.



SC Marimex Kolín: Soukup – Kolmann, Čáp, Niko, Cibák, Hladík, Aubrecht, Pelda - Král, Koukal, Dlouhý – Ouřada, Nedvídek, Sklenář – Síla, Matějček, Jankovský – Beneš, Beneš, Šedivý.



Šumperk: Lackovič – Drtil, Dudycha, Kadeřávek, Eliáš, Hrachovský, Kunst – Průžek, Bartoš, Žálčík – Svoboda, Šuhaj, Jelínek – Bernat, Motloch, Vachutka – Horký, Čermák, Křemen – Jouza.