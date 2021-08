V úterý kozlové vyjíždějí do Vrchlabí. Partnerský tým Pardubic loni skončil vysoko v tabulce, a i letos má vysoké ambice. Tradiční soupeř, se kterým se kozlové potkávali řadu let i ve druhé lize, už odehrál dva přípravné zápasy. V prvním srpnovém týdnu nejprve doma podlehl Benátkám 1:3, a pak porazil Ústí nad Labem 6:1. Zápas ve Vrchlabí se hraje od 18 hodin.

Ve čtvrtek od 17.30 doma kozlové hostí Benátky nad Jizerou. Benátky se loni pohybovaly v tabulce kolem Kolína a kozlové s nimi měli vyrovnané výsledky, dokázali je i porazit. Jak v přípravě, tak mistrovsky. Liberecká farma zatím v přípravě zvítězila 3:1 na ledě Vrchlabí a doma podlehla 1:2 po samostatných nájezdech Sokolovu. Před utkáním s Kolínem čeká benátecké hráče ještě úterní utkání v Ústí nad Labem.

V sobotu přijede do Kolína soupeř zahraniční, a to rakouský Graz 99ers. Rakouský tým hraje nejvyšší domácí soutěž a loni skončil osmý. Rakušané na led vyjeli minulý týden a nyní je čeká zájezd do Čech, kde se kromě Kolína střetnou také s extraligovým Hradcem Králové. První domácí přípravné utkání pak odehrají 20. srpna. Sobotní zápas začne na kolínském ledě v 15 hodin.

Kromě toho, že hraje Kolín tři utkání během týdne, sehraje také tři domácí zápasy v řadě. Tím třetím bude souboj s Jihlavou. A ten se uskuteční v úterý 17. srpna od 17.30 hodin.

Vstupné na všechny domácí utkání můžete zakupovat online. Vyhnete se tak frontám u pokladen.