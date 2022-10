Domácí měli parádní vstup do zápasu. A také hodně šťastný. Hostující gólman vyrazil po půlminutě hry puk do Koukala, který stál před brankou a od něj šel kotouč do branky. Pak měli domácí další šance, postupem času ale přebírali iniciativu hosté a byli hodně nepříjemní. Brankář Sajdl se měl v kolínské bráně co ohánět. Do konce první části odolal.

Rovněž úvod druhé třetiny vyzněl lépe pro Kozly. Ti se během minuty dostali do dvoubrankového náskoku. Parádní přihrávku od Krále proměnil v branku Sklenář. Domácí fanoušci byli v euforii, ze které je hostující tým hodně rychle vyvedl. Během pouhých tří minutě třemi zásahy otočil skóre. To byl nevídaný obrat. Otřesení domácí borci byli na tahu. Dlouho se skóre nemělo, až necelé čtyři minuty před koncem třetiny. Obránce Niko dokázal vyrovnat, Kolín si tak mohl oddechnout. Jenže to nebylo z prostřední periody vše. Hosté si okamžitě vzali vedení zpět, když Sajdla překonal Pšurný.

I na startu třetí třetiny udeřili domácí a přetahovaná nebrala konce. Kolman nahodil puk na bránu a ten skončil až za Bláhovými zády. A hosté zase přidali. Sajdl předvedl skvostný zákrok, o chvíli později už ale nestačil na Brodkův pokus. Šance pak měly oba týmy. Kolín si potřeboval v závěru vytvořit tlak, jenže místo toho šel do čtyř za příliš mnoho hráčů na ledě. A toho dokonale využila Poruba a vstřelila šestý gól.

Šlágr ČFL nepoznal vítěze. Kolín měl ale Žižkov na lopatě

„Gratuluji našemu soupeři k zisku třech bodů, i když se mi to neříká vůbec lehce. Jsme smutní z celkového výsledku, v trochu okleštěné sestavě kluci podali hodně dobrý výkon, bohužel jsme si v utkání nepomohli přesilovkami, což byl faktor, který utkání z velké části ovlivnil,“ zamyslel se na pozápasové tiskovce jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Vstup se nám povedl, první třetinu jsme vyhráli. Byl to hodně vyrovnaný boj. Na začátku druhé třetiny jsme odskočili. A mysleli si, že to půjde samo. A pak přišel pětiminutový blackout, když jsme obdrželi tři góly. To se na nás hodně podepsalo. I přesto, že jsme vyrovnali a přáli si remízu udržet do poslední třetiny, ale i tak jsme znovu inkasovali. Do třetí třetiny jsme šli zkusit vabank. Sice jsme vyrovnali, ale pak to zase inkasovali. V závěru to už z naší strany byla jedna velká křeč. Hráli jsme na pět obránců a v závěru už to na nich bylo znát, že už síly nejsou. Stejně tak jsme hru stáhli na tři pětky, i to se na mužstvu podepsalo. Vůle byla, ale síla už ne,“ přiznal kouč Martínek.

„Dostali jsme při vstupech do prvních dvou třetin hloupé góly. Kluci to ale hlavně ubojovali, rozhodně to je důležité a cenné vítězství,“ měl jasno Jiří Režnar, trenér hostující Poruby. „Nebyla tam z naší strany úplně hokejová krása, jako když jsme hráli doma naposledy zodpovědně. Ale bylo to trošku vachrlaté, syrové. Kluci to ubojovali, zaplať pánbůh za tři body,“ byl spokojený Režnar.

Další utkání hraje Kolín už v pondělí, od 17.30 hodin se představí na ledě Dukly Jihlava.

Kolín – Poruba 4:6

Branky a nahrávky: 1. Koukal (Naar), 22. Sklenář (Z. Král, Aubrecht), 38. Niko (Aubrecht), 44. Kolmann (Sklenář, Ouřada) – 23. Vachovec (Gřeš, Šoustal), 24. Šlahař (Pšurný), 26. Gřeš (Karafiát, Šoustal), 39. Pšurný (Šlahař, Berisha), 47. Brodek (Vildumetz, Karafiát), 58. Vildumetz (Šlahař). Třetiny: 1:0, 2:4, 1:2.



Kolín: Sajdl – Kolmann, Aubrecht, Niko, Naar, Pelda – Z. Král, Koukal, Dlouhý – Ouřada, Nedvídek, Sklenář – Moravec, Matějček, Jankovský – Lang, Morong, Síla – Šedivý.



Poruba: O. Bláha – Klimíček, Lemcke, Urbanec, Voráček, Sedlák, Krenželok, Mlčák – Šlahař, Pšurný, Berisha – Vildumetz, Toman, Střondala – Gřeš, Vachovec, Šoustal – Brodek, Karafiát, Christov.