To byla gólová úroda. Oba týmy se ve střílené branek opravdu činily, obranná činnost tentokrát spíše zaostávala. Hostující Kolín prohrával třikrát o jeden gól, pak dokonce o dva. Jenže to nezabalil a podařilo se mu deset minut před koncem vyrovnat. A nakonec si uzmout druhý bod.

První třetina přinesla kromě tří gólů také celkem velké množství vyloučených a šarvátek. Každopádně veselejší šly po první siréně do kabin Litoměřice, které vedly o gól, který daly třináct vteřin před pauzou.

Od druhé části hrály oba celky disciplinovaně a vyloučených rázem ubylo. A Kozlové stále dotahovali. Přestřelka v této dvacetiminutovce skončila nerozhodně 3:3, což znamenalo jediné: domácí byli stále o gól vpředu. Tady pro změnu skórovali hosté šestnáct vteřin před koncem prostřední periody. A to byl možná základ toho, že neprohráli.

Po sedmi a půl minutách hry ve třetí třetině bylo dorovnáno, když se střelecky prosadil Král. A šlo do tuhého. Gólmani odolávali nájezdům i tvrdým střelám soupeřových hráčů. Nakonec byla Králova trefa tou poslední v základní hrací době. Stav 5:5 se už nezměnil.

Změnil se ale hodně rychle v prodloužení. A byl to zase Zdeněk Král, který našel po souhře první formace už po půl minutě skulinku v bráně domácích a vystřelil Kozlům druhý bod.

„Jsme šťastni za dva body, protože náš výkone nebyl dobrý. Byl plný individuálních chyb a pak jsme to měli těžké,“ vyprávěl po utkání jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Nakonec se ukázal charakter mužstva, nezabalili jsme to ani v době, kdy jsme prohrávali o dva góly a zvedli jsme hlavu. Dovedli jsme zápas do prodloužení a to jsme zvládli,“ byl rád kolínský kormidelník. „Náš výkon ale nebyl ideální a dva body jsou zlaté. Při obrovské vyrovnanosti soutěže bude dobrý každý bodík,“ má jasno Martínek.

Branky a nahrávky: 8. Válek (Holý, Jícha), 20. Guman (Svoboda, Procházka), 27. Svoboda, 37. Jícha (Slavíček), 38. Kuťák (Svoboda) – 13. Veselý (Čáp, Z. Král), 24. Koukal (Gaspar, Veselý), 35. Piegl (Moravec, Síla), 40. Ouřada (Naar, Moravec), 48. Z. Král (Veselý, Koukal), 61. Z. Král (Veselý, Koukal). Třetiny: 2:1, 3:3, 0:1, - 0:1.

HC Stadion Litoměřice: Král – Marcel, Š. Němec, Výtisk, Holý, Hampl, Mikyska, Šindelek – Procházka, Kracík, Guman – Válek, Jícha, Slavíček – Zabloudil, Kuťák, Svoboda – Gajda, M. Vitouch, Ramik.

SC Marimex Kolín: Soukup – Gaspar, Čáp, Rymsha, Niko, Naar, Kolmann, Piegl – Veselý, Koukal, Z. Král – Dlouhý, Nedvídek, Pajer – Síla, Moravec, Ouřada – Šedivý, Morong, Lang.