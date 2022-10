Kolínu vyšel parádně vstup do utkání. Z první přímé střely na bránu se dostali do vedení. Ouřada se prosmýkl kolem obránce u mantinelu a zpoza brány našel rozjetého Nedvídka. Te zblízka překonal Kloučka. Vedení si Kozlové užili čtyři minuty. Fantastické sólo přes celé kluziště předvedl Endál a svoji akci zakončil parádním blafákem. Ofenzivní snaha byla patrná na obou stranách a oba gólmani museli být stále ve střehu. V 17. minutě se domácí dostali do vedení. Koukal vyskočil z trestné lavice a těsně po vypršení jeho trestu mířil přesně Herčík. Kolínský odchovanec svůj bývalý klub nešetřil.

Útočně naladěné týmy bavily diváky i v prostřední části. Opravdu se bylo na co koukat, šance se střídaly před oběma bránami. Blízko vyrovnání byl Lang, jeho střela ale o milimetry minula tyč pardubické brány. A tak přišel trest. Rezerva Dynama využila svou další přesilovou hru. Nepřehlednou situaci před Soukupem vyřešil Lichtag šťouchnutím puku do sítě. Na koni byli v tu chvíli domácí, kteří měli dvoubrankový náskok. Kolín se dostal zpět do zápasu ve 36. minutě, kdy zůstal před brankou nikým nehlídaný Síla a byl přesný. Už před touto brankou měli Kolínští velký tlak. Poté dal o sobě znovu vědět pardubický Herčík. Po své střele už zvedal ruce nad hlavu, ale rozhodčí mu jeho zásah neuznali. Navíc šel odpykat trest za příliš mnoho hráčů na ledě.

Občas to bolí, stěžuje si na „přízeň“ obránců Kanonýr Deníku Jiří Fila

Kozlové se sice tlačili před bránu Kloučka dost často, ale největší šance měli domácí. Neuspěli ale Pochobradský ani Oliva, v polovině třetí třetiny mohl skórovat znovu Endál. Čas se hostujícím hokejistům nemilosrdně krátil, Kozlové do soupeře bušili, ale obrana byla pevná jako skála. Minutu a půl před koncem zůstal po oddechovém čase na střídačce i gólman Soukup, Kolín hrál v šesti. Hosté ale neměli potřebné štěstíčko, Kolmanova rána skončila jen na tyči.

„Jsme hrozně zklamaní,“ ulevil si po prohraném zápase jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Nepodali jsme špatný výkon, ale chyběla nám produktivita v zakončení a na to jsme dojeli,“ pitval důvody porážky Martínek. „Nebyli jsme horším týmem, spíš bych řekl, že jsme byli kapánek lepší. Ale nedali jsme branky. Nepomohli jsme si ani přesilovkou, domácí měli větší touhu po vstřelení gólu v předbrankovém prostoru. Tam jsme my byli jaloví. Štve nás to a musíme se ještě více kousnout,“ dodal Martínek.

Další utkání sehrají Kozlové na svém ledě, v sobotu od 17 hodin hostí Porubu.

Pardubice B – Kolín 3:2

Branky a nahrávky: 9. Endál, 17. Herčík (Pochobradský, Nedbal), 31. Lichtag (Zdráhal) – 5. Nedvídek (Ouřada), 36. Síla (Rymsha). Třetiny: 2:1, 1:1, 0:0.



HC Dynamo Pardubice B: Klouček – Zdráhal, Kaštánek, Oliva, Nedbal, Drtina, Tvrdík – Půhoný, Herčík, Rouha – Lichtag, Kaut, Pavlata – Kulhánek, T. Zeman, Endál – Štetka, Pochobradský, Rohlík.



SC Marimex Kolín: Soukup – Aubrecht, Kolmann, Naar, Kukla, Rymsha, Pelda – Sklenář, Koukal, Z. Král – Dlouhý, Nedvídek, Ouřada – Jankovský, Matějček, Moravec – Síla, Morong, Lang – Šedivý.