Není divu. Zatímco Benátky neuhájily prvoligovou příslušnost, Kolín se udržel i díky výkonům třicetiletého útočníka. Šafránek posbíral v základní části čtyřicet kanadských bodů a byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Po sezoně se ale prodloužení smlouvy nedočkal. Kolín chce jít cestou plné profesionalizace a rozhodl se s hráčem, který za kozly nastoupil do devíti sezon, nepokračovat ve spolupráci.

To, co nesli kolínští fanoušci jen velmi těžko, ale může těšit středočeského rivala z Benátek nad Jizerou. Právě tady totiž Šafránek stráví další sezonu. „Teď pro mě začíná nová kapitola, na kterou se strašně těším. Je to nová výzva a udělám maximum pro to, abych byl užitečný pro tým Benátek,“ hlásí čerstvá posila.

„Bavili jsme se se sportovním manažerem Honzou Stehlíkem a jestli se vše podaří, tak budeme silný mančaft a jsem přesvědčen, že budeme hrát dobrý hokej,“ dodal Šafránek.

Ten sám má s druhou ligou velmi bohaté zkušenosti. Dlouhá léta ji hrál právě za Kolín, se kterým v sezoně 2019/2020 vybojoval postup o patro výš. Skvělými výkony ve třetí nejvyšší soutěži si ale řekl i o prostor v první lize, kde se rozhodně neztratil. Na svém kontě má 248 startů ve druhé nejvyšší soutěži, v nichž posbíral 180 kanadských bodů. Třešinkou na Šafránkově kariéře jsou pak i tři odehrané zápasy v extralize.

Další starty už ale bude třicetiletý útočník přidávat opět ve druhé lize. Jeho statistiky z této soutěže jsou přitom naprosto parádní. 205 odehraných zápasů a 292 nasbíraných bodů! Podobnou produktivitu si teď od něj slibují i v Benátkách.

„Zatím není ještě asi není rozlosování druhé ligy, takže nevíme, s kým budeme hrát. Teď jsme v Kolíně hráli dva roky první ligu, takže úplné povědomí o druhé lize nemám,“ prozradil Šafránek, který už vyhlíží novou výzvu.

„Co vím, tak doteď to tu bylo asi hodně ovlivněné Libercem a pro fanoušky bylo asi hodně těžké se s tím klubem nějak identifikovat – chodit v Benátkách na Liberec se jim prostě nechtělo. Každopádně bych chtěl diváky pozvat, aby nám dali šanci ukázat, že budeme kvalitní mužstvo a že budeme za Benátky makat!“ hlásí zkušený útočník.

Benátky nad Jizerou se s první ligou rozloučily v aktuálním ročníku po dlouhých čtrnácti letech. Pádem skončila také jejich spolupráce s extraligovým Libercem a započala tvorba nového kádru. Jak už je teď po představení první posily zřejmé, neměl by středočeský klub ani ve druhé lize být za žádného otloukánka.

