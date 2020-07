Čtyři prvoligové sezony a pár startů v juniorské reprezentaci rovná se první posila. Tři prvoligové sezony, dvě slovenské extraligové a několik zápasů v juniorské reprezentaci rovná se druhá posila. Osm prvoligových sezon a dvě extraligové rovná se třetí posila. První posilou hokejistů Kolína je obránce Jakub Husa, druhou útočník Zdeněk Král a třetí útočník Lukáš Krejčík.

Z utkání SC Kolín - Jablonec (4:6). | Foto: Jan Kobzáň

"Jakub Husa i Zdeněk Král pode mnou začínali v Kolíně. Husa od přípravky, Král od čtvrté třídy, kdy přišel z Poděbrad. V dorosteneckých letech odešli do Liberce, kde prošli dorosty, juniorky a nakukovali do áčka. Usadit se jim tam bohužel nepovedlo. Oba pak hráli za farmu Liberce, za Benátky. Po několika letech na farmě šel Husa do Prostějova a Král do extraligové Detvy. V momentě, kdy se u nás rozhodlo, že uvažujeme o vstupu do Chance ligy, tak jsem se s nimi spojil. Oba mi sdělili, že by byli hrozně rádi, když by se mohli do Kolína vrátit,“ nastínil hokejovou minulost Husy a Krále trenér Kolína Petr Martínek.