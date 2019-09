Z klatovskému ledu přijeli kolínští hokejisté poraženi 2:5. Byť v druhé půlce utkání bojovali jako lvi, rozhodla ta první. V ní kolínští hráči zaspali, čtyřikrát inkasovali a ztrátu už nedotáhli.

Z utkání SC Kolín - China Golden Dragon (10:0). | Foto: Jan Kobzáň

„První půlku jsme prospali, to jsme na ledě nebyli. Hráli jsme velice špatně. V půlce zápasu jsme udělali nějaké změny, mužstvo se nakoplo. Začalo pracovat, jak se pracovat má. Bohužel to, jak jsme prospali půlku zápasu, se nám pak vrátilo v tom, že jsme nedávali ložené šance. Mohli jsme zápas ještě víc zdramatizovat, ale za tu první půlku jsme si to nezasloužili a kluci si musí uvědomit, že se vždy hraje od první minuty. Nevím, proč jsme to v Klatovech neudělali,“ zhodnotil utkání kolínský trenér Petr Martínek.