Roli favorita začala Jihlava potvrzovat po minutě a půl. Jelínek si najel mezi kruhy a skrytou střelou mezi nohama obránce propálil kolínského brankáře poprvé. Odpověď Kozlů na sebe nenechala dlouho čekat. A kdo jiný by se mohl trefit než kapitán Šafránek. Král zavezl puk do útočného pásma, přihrál Váchalovi a ten našel kolínského kapitána připraveného na správném místě a ve správný čas. Jednadvacátý gól kolínského kanonýra.

Domácí touto brankou Jihlavu vyhodili ze sedla a vytvořili si další příležitosti. Při jedné z nich nabral Němec obrovskou rychlost, svým typickým způsobem se natlačil před branku a byl faulován. Nařízené trestné střílení ale Šafránek neproměnil, při pokusu o blafák se dostal hodně blízko Žukovovi a už nedokázal svoji snahu dotáhnout. V 11. minutě nepohlídala obrana Kolína dorážejícího Illéše a ten překonal Sejpala podruhé.

Ve 12. minutě se do šatny odebral zraněný Krejčík, kterého nahradil ve druhé lajně Semirád.

Gól už v první třetině nepadl, padlo ale hned několik trestů. Na své by si přišli dvě minuty před koncem první části i vyznavači bojových sportů. Domácím Němcovi a Husovi se nelíbilo počínání jihlavských útočníků v blízkosti Sejpala a důrazně jim to dali najevo. Obzvlášť Němec byl hodně aktivní a Lichance složil k ledu. Na obou stranách bylo po dvou vyloučených.

Úvodní třetina nabídla tři góly, prostřední perioda ještě o jednu více. A opět byli o dost aktivnější hokejisté Jihlavy. Díky třem brankám v řadě téměř definitivně rozhodli o svém vítězství. Po čtyřech minutách se prosadil Skořepa, který dostal parádní přihrávku a trefil do poloodkryté brány, čímž využil přesilovou hru. Už za minutu využili hosté další početní výhodu, na konci akce byl Chlubna. Hřebík do kolínské rakve zatloukl ve 29. minutě Illéš. Dal pátý gól, svůj druhý v zápase a vyprovodil tím Sejpala z ledové plochy. Do bankoviště Kozlů se postavil Ondřej Martínek a do konce třetiny odolal pokusům Jihlavských. Ještě v téže třetině se zapsal mezi střelce nejproduktivnější obránce celé soutěže Jakub Husa, pro kolínského beka to byla devátá branka letošní sezony.

Jestli chtěli domácí borci ještě pomýšlet na dobrý výsledek, nesměli inkasovat. Opak byl ale pravdou. Po čtyřech minutách přidal šestý gól hostí Illéš, který tak zkompletoval hattrick. Před zápasem v Kolíně byl na deseti trefách. V 52. minutě foukl po levé straně kolínské obraně Brož a mířil naprosto dokonale. Sedm minut před koncem se prosadil jihlavský Cachnín, osamocený zasunul puk do sítě. A zdálo se, že by mohla padnout desítka. Nestalo se. Na konci měl obrovskou příležitost Šafránek, na Žukova nevyzrál.

Kolín zůstává se sedmatřiceti body na šestnáctém místě tabulky, do konce sezony sehraje zápas ve Vrchlabí a v pondělí doma s Třebíčí.

Kolín - Jihlava 2:8

Branka a nahrávky: 4. Šafránek (Váchal, Z. Král), 33. Husa (Z. Král) – 2. Jiránek, 11. Illéš (T. Harkabus, T. Černý), 25. Skořepa (Čachotský), 26. Chlubna (Dundáček, Fronk), 29. Illéš (M. Zadražil), 45. Illéš (M. Zadražil), 52. Vítězslav Brož (D. Kolář, Lichanec), 54. Cachnín (Fronk, Jiránek). Rozhodčí: Souček, Pilný – Bohuněk, Štofa. Třetiny: 1:2, 1:3, 0:3.



SC Kolín: Sejpal (29 Martínek) – Husa, Kukla, Váchal, Pýcha, Blaha, Muška – Jankovský, Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, Zumr, J. Stehlík– Síla, Štohanzl, Petržilka – Kopecký, Semirád, Mašín - Němec.



HC Dukla Jihlava: Žukov - D. Kolář, Eliáš, Dundáček, T. Černý, Bilčík, Strejček, A. Dvořák - T. Harkabus, M. Zadražil, Illéš – Jiránek, Fronk, Cachnín – Čachotský, Skořepa, Chlubna - T. Havránek, Lichanec, Vítězslav Brož.