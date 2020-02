Tábor – Kolín 6:1

Do druhé třetiny se šlo za vyrovnaného stavu 1:1 a Kozlové dokonce hráli hned v jejím úvodu přesilovku. Jenže místo toho, aby šli do vedení, inkasovali. Vzápětí na to ještě podruhé v oslabení a jejich hra se sesypala. Pak už byli všude druzí, přihrávky jim nevycházely, přechod přes střední pásmo jakbysmet. A když pak Tábor přidal ještě další dvě trefy v druhé půlce druhé třetiny a ujal se vedení 5:1, bylo vymalováno.

V poslední části Kozlové stabilizovali výkon, ale branku Tábora už nijak neohrozili, tedy nesnížili. Naopak domácí ještě jednu branku přidali. Do tlaku se dostali v přesilovce a hned po ní udeřili. Do tabulky druhé ligy skupiny Střed tak získali tři body. Jsou stále třetí, ale srovnali bodový účet s druhou Příbramí a na Kolín už ztrácí jen zmíněných pět bodů.

„Zápas jsme prohráli ve druhé třetině, ale hodně jsme ho ovlivnili už v té první. Měli jsme tři ložené šance. Bohužel jsme z nich nedali góly. Nakonec jsme ale přece jen vyrovnali na 1:1 a mysleli jsme si, že by to mohlo být dobré. Ale na začátku druhé třetiny jsme ve vlastní přesilovce obdrželi branku a rázem nám odešla hlava. Pak už dominoval soupeř,“ uvedl trenér Kolína Petr Martínek.

Branky: 7. Blažek (Matušík, Černý), 22. Černý (Březina), 26. Dančišin (Havran, Skočovský), 33. Havelka (Seidl, Matušík), 36. Blažek (Šulek, Dančišin), 54. Matušík (Heřman, Černý) – 15. Pýcha (Semirád, Jankovský). Rozhodčí: Horáček – Svoboda, Hradil. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Oslabení: 1:0. Třetiny: 1:1, 4:0, 1:0. Diváci: 1731.

Kolín: Sejpal (od 41. Hermann) – Březina, Pýcha, Hanzl, Havelka, Jelínek, Barták – Jankovský, Semirád, Stehlík, Procházka, Šafránek, Malý, Kozák, Martínek, Němec, Kysela.