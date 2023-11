Hokejisté Kolína porazili v prvním vzájemném měření sil letošní sezony Chance ligy nováčka ze Znojma na svém ledě jednoznačně 5:0. Navíc posílení výhrou 2:0 nad béčkem Pardubic věřili v další bodový přírůstek i u soupeře. Kozlové měli v tabulce před Orly náskok čtyř bodů. Šedesát minut základní hrací doby vítěze nenašlo, stejně tak pětiminutové prodloužení. Rozuzlení musely přinést nájezdy. V nich byli úspěšnější domácí hokejisté, kteří si sebrali bod navíc.

Znojemští hokejoví Orli (v bílém) hráli v 18. kole Chance ligy proti Kolínu. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Znojmo – Kolín 3:2 sn

Už ani není překvapením, že kolínští hokejisté v první třetině branku nedali. Až tolik ale litovat nemuseli, neboť domácím na tom byli stejně. Hosté byli o poznání nebezpečnější, jenže domácího gólmana Groha nepřekonali ani jednou. V závěru ale dvakrát chybovali Kozlové při střídání a dvakrát po sobě dostali trest za příliš mnoho hráčů na ledě. V první třetině hosté ještě oslabení o dva muže ustáli.

Neustáli ho ale na začátku druhé části. Novic v dresu Orlů Pavel Jenyš dostal dobrou přihrávku na kruhy a odtud překonal Soukupa. Snaha Kozlů o vyrovnání neměla dlouhého trvání. Groh vyrazil tvrdou střelu jen před sebe, kde doklepl puk do brány tísněný Gaspar. Parádní, hodně rychlý a hlavně gólový výpad předvedli kolínští hráči ve 37. minutě. Ujeli do přečíslení, Pinkas našel svižnou přihrávkou Chalupu a jeho pohotové zakončení bylo nechytatelné. Kolín tak předvedl obrat a těsný náskok si nesl i do závěrečné třetiny.

Třetí dvacetiminutovka začalas podobně jako ta druhé. Domácí totiž rychle skórovali. V prostřední části to bylo po 27 vteřinách, v té poslední po 42 vteřinách. Beránkova střela se otřela o jednoho z bránících hráčů Kolína a puk zapadl pod horní tyčku Soukupovy brány. Rozhodnout se snažily oba týmy, více ze hry měli ale Znojemští, kteří byli i nebezpečnější. V přesilové hře dokonce trefili tyčku. Posledních sedm minut bylo z obou stran hodně opatrných, nikdo nechtěl vyrobit chybu, na konci byla hra hodně přerušovaná. Takže gól nepadl a došlo na prodloužení.

První dvě dobré příležitosti měli domácí, ale neuspěli. Největší šanci nadstavbového času měl hostující Pinkas, ani on ale síť nerozvlnil, Groh jeho pokus zlikvidoval. Po něm se neprosadil ani Ouřada. Nerozhodlo tedy ani pět minut a na řadu přišla trestná střílení.

Jako první jel kolínský mistr světa a kapitán Kozlů Petr Koukal a proměnil. Úspěšný byl také domácí Šťovíček. Kolínu vrátil vedení Ouřada, který dal v minulém kole dva góly rezervě Pardubic. Znojemský Karlsson nedal. Ani kolínský Chalupa neproměnil. Hruška po třetí sérii vyrovnal na 2:2. Na straně Kolína nedal Pajer, u domácích proměnil Beránek. Pilař musel dát, ale úspěšný nebyl, takže druhý bod zůstal na jihu Moravy.

V dalším kole Chance ligy přijede na led Kolína zvučný soupeř. Kozlové změří své síly se Zlínem. Sobotní utkání začne v 17 hodin.

Branky a nahrávky: 21. Jenyš (Bartko, Šťovíček), 41. Beránek (Šťovíček), rozh. nájezd Beránek – 26. Gaspar (Pajer, Skořepa), 37. Chalupa (Pilař, Piegl). Třetiny: 0:0, 1:2, 1:0.

Orli Znojmo: Groh – Zahradníček, Remta, Mareš, Bartko, Stránský, Jenáček, Tejnor – Beránek, Šťovíček, Karlsson – Sklenář, Hruška, Jenyš – Berka, Matuš, Adámek – Sedláček, Čermák, Masař.

SC Marimex Kolín: Soukup – Pinkas, Kolmann, Piegl, J. Šedivý, Hampl, Gaspar, Naar – Pajer, Koukal, Král – Dlouhý, Moravec, Ouřada – Chalupa, Morong, Pilař – Síla, Skořepa, Lang.