Hokejisté Kolína bojovali v předposledním kole základní části Chance ligy o předkolo play off, na ledě Vsetína ale neuspěli, když prohráli první a třetí třetinu shodně 2:1, v té prostřední gól nepadl. Vítězství by jim zajistilo vyřazovací boje. Před závěrečným kolem není nic jisté. Kozly čeká v úplně posledním kole přímý souboj o desátý flek se Slavií Praha. To je skvělá pozvánka pro kolínské fanoušky.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Vsetín (1:5) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Vsetín – Kolín 4:2

Kolín rozehrál předposlední partii základní části výborně a po necelých třech minutách se trefil Štohanzl, který si našel odražený puk a zavěsil. Jenomže vedení Kozlové udrželi jen chvíli, ani ne za minutu a půl srovnal zcela osamocený Ondračka. Kolín měl v dalších minutách několik slibných šancí, ale gól dali domácí. Klhůvkův blafák v 16. minutě byl ukázkový.

Vsetín byl ve druhé části o něco aktivnější, ale šance měly oba celky. Gólmani ale změnu skóre nedopustili. S blížící se druhou sirénou byli lepší hosté, jejich snaha byla marná a tak před závěrečnou třetinou byli o gól pozadu.

Kouč Buřič o přípravě: Zajímají mě individuální výkony hráčů a připravenost týmu

Do třetí periody si Kolín přenesl přesilovou hru a tu dokázal využít. Po gólu Langa z mezikruží se vrátil do zápasu a do boje o nějaké body. Ovšem jako po úvodní brance Štohanzla Vsetín rychle odpověděl a vzal si vedení zpět. Soukupa prostřelil Bláha. Blízko třetímu gólu Kozlů a tudíž vyrovnání byl tentokrát Štohanzl, jeho pokus orazítkoval tyč domácí brány, hned měl šanci i Chalupa, ale minul. Pojistit výhru domácích mohl Klhůfek, jenž jel sám na Soukupa, ale puk zůstal těsně před brankovou čarou pod kolínským gólmanem. Kolín se stále více tlačil dopředu, v závěru odvolal gólmana, ale do prázdné brány inkasoval, Klhůfek přidal do prázdné svůj druhý gól v zápase.

„Jeli jsme se pokusit do Vsetína bodovat, ale to se nám nepovedlo. S výkonem jsme ale spokojeni, předvedli jsme parádní hokej. Rozhodlo to, že jsme neproměnili množství šancí, které jsme si vypracovali. S takovým soupeřem musíme příležitosti proměňovat. V závěru jsme hráli vabank, ale jinak jsme u soupeře zanechali dobrý dojem. A to je snad ta nejlepší pozvánka na poslední zápas,“ uvedl jeden z trenérského dua Kolína Petr Martínek.

Poslední utkání základní části sehraje Kolín doma. V pátek od 18 hodin hostí na svém ledě pražskou Slavii. A půjde opravdu o hodně. Jde o přímý souboj o postup do předkola play off. „Bude to zápas kdo s koho. Přijde obrovské množství fanoušků a ti naši se musí vytáhnout,“ přeje si trenér Martínek.

Branky a nahrávky: 5. Ondračka (Matějček, Teper), 16. Klhůfek, 42. Bláha (Kern, Jenáček), 60. Klhůfek (Smetana, Rob) – 3. Štohanzl (Kolmann, Vrhel), 41. Lang (Moravec, Kloz). Třetiny: 2:1, 0:0, 2:1.

VHK ROBE Vsetín: Žukov – Jenáček, Smetana, Teper, Staněk, Larsen, Kojo, Ďurkáč, Hryciow, Ondračka – Rob, Klhůfek, Jonák – Hrňa, Kratochvil, Holec – Kern, Vaňo, Bláha – Matějček.

SC Marimex Kolín: Soukup – Gaspar, Hampl, Kolmann, J. Šedivý, Piegl, Němec, Naar – Vrhel, Štohanzl, Chalupa – Síla, Kloz, Král – Lang, Ouřada, Moravec – D. Šedivý, Skořepa, Pajer.