Kolín – Příbram 1:4

„Příbram byla od začátku lepší. My jsme do utkání vstoupili trošku bojácně. Hned na začátku jsme udělali fatální chybu, kterou soupeř potrestal. A my jsme se do zápasu nemohli dostat. Soupeř byl výborný. Jednak dopředu, jednak v defenzivě. Hledali jsme cestu, jak se přes něj dostat, ale bohužel jsme ji nenašli. Když jsme pár šancí měli, neproměnili jsme je. Je to zasloužené vítězství Příbrami,“ konstatoval trenér Kolína Petr Martínek.

A řekl prakticky vše. Dostat se do brány, to byl pro Kozly největší oříšek utkání. Prostě horko těžko hledali kudy. A když našli, dvakrát nastřelili tyč. K tomu dvakrát inkasovali po brejkových situacích, neproměnili přesilovky. Tak se těžko vyhrává.

Je pravda, že na první brejkovou trefu hostů ještě reagovali vyrovnáním – to Malý trefil z osy k tyčce a nedal gólmanovi šanci – jenže na tu z poloviny utkání už ne. A i když tlačili o sto šest, prostě to nešlo. Navíc tři minuty před koncem zkrátil kolínské naděje na vyrovnání příbramský Tlačil výstavní trefou o tyč zadní brány do sítě, a bylo hotovo. Na konečných 4:1 upravovali hosté ještě v power play Kolína.

Branky: 18. Malý (Jankovský) – 4. Kolouch (Brzák, Panna), 31. Kolouch (Brzák), 58. Tlačil (Hlaváček), 59. Tlačil (Kutlák). Rozhodčí: Vokřál – Marek, Ovsík. Vyloučení: 1:5. Využití: 0:0. Oslabení: 0:0. Třetiny: 1:1, 0:1, 0:2. Diváci: 889.

Kolín: Sejpal (Hermann) – Březina, Pýcha, Hanzl, Jelínek, Dotter, Barták, Havelka – Jankovský, Šafránek, Malý – Procházka, Semirád, Stehlík – Zumr, Martínek, Němec – Kozák, Mežnar, Kysela.