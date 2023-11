Přetěžký úkol čekal na kolínské hokejisty v dalším pokračování Chance ligy. Chtěli prolomit sérii čtyř proher v řadě, jenže v cestě jim stál lídr tabulky z Poruby. Ten doposud prohrál jen dvakrát. Kozlové v zápase třikrát vedli, jenže hosté pokaždé vyrovnali. A rozhodli v poslední části při přesilové hře pěti proti třem. Pátý gól dala Poruba do prázdné brány při závěrečné power play a Kolín tak musel před zraky více než tisícovky diváků skousnout pátou porážku v řadě.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Vsetín (2:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Poruba 3:5

Domácí se prvního celku tabulky rozhodně nezalekli. Do zápasu vstoupili odvážně a celkem často se pokoušeli ohrozit gólmana Dolejše. Museli přitom myslet na zadní vrátka. První gól utkání dal kolínský Koukal. Chalupovu střelu po elegantní stahovačce ještě hostující gólman vyrazil, jenže přesně na hůl kapitána Kozlů a ten si věděl rady. Zajímavá a divácky atraktivní první třetina ale více branek nenabídla.

Zato v prostřední části se bylo na co dívat a fanoušci se určitě nenudili. Kolín překročil svůj stín, když dokázal skórovat dvakrát, což znamenalo, že vsítil tři branky. A to se mu v minulých zápasech nedařilo. Ale i hosté měli nabito a také oni překonali kolínského brankáře Kiviaha třikrát. Poruba dokázala třikrát srovnat nejtěsnější náskok Kozlů.

A pak jí pomohla v poslední periodě přesilová hra pět proti třem. To byli na trestné lavici Koukal a Chalupa, kteří se postarali o první dvě branky Kolína. Vteřinu před jejím vypršením se trefil Tvrdoň a lídr tabulky byl v 53. minutě poprvé ve vedení. Kozlů se přestalo dařit úplně, několikrát ji bylo pískáno zakázané uvolnění. Dvě a půl minuty před koncem si vzali domácí trenéři oddechový čas, finský gólman v barvách Kolína zůstal na střídačce a domácí to zkoušeli v šesti. Jenže přišla chyba na útočné modré čáře, Tvrdoň poslal puk téměř přes celé hřiště přesně do brány a bylo rozhodnuto.

V dalším kole čeká Kolín další těžký soupeř, Kozlové vyrazí na led Dukly Jihlava. Utkání se hraje ve středu od 17.30 hodin.

Branky a nahrávky: 11. Koukal (Chalupa, Král), 31. Chalupa (Koukal), 35. Moravec (Piegl) – 26. Berisha (Adamec, Krenželok), 34. Šoustal (Gutwald), 40. Šoustal (Střondala, Klimíček), 53. Tvrdoň (O. Šedivý, Mrázek). Třetiny: 1:0, 2:3, 0:2.

SC Marimex Kolín: Kiviaho – Pinkas, Kolmann, Hampl, Němec, Piegl, J. Šedivý – Chalupa, Koukal, Král – Dlouhý, Skořepa, Pajer – Vrhel, Moravec, Ouřada – Síla, Morong, Lang.

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš – Sedlák, Doudera, Lemcke, Klimíček, Gutwald, Voráček, Adamec – Tvrdoň, Střondala, Šoustal – Vehovský, Berisha, Christov – Klímek, Vachovec, Gřeš – Mrázek, Krenželok, O. Šedivý.