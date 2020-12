Kolínu bylo jedno, že v týmu Slavie nastupuje stříbrný medailista z mistrovství světa Jaroslav Bednář nebo zlatý a stříbrný borec z jiných mistrovství světa Petr Vampola, oba i šampioni české extraligy, či další hráči s extraligovou minulostí. Prostě vjeli na led a začali sázet góly.

A to vlastně doslova, protože uběhlo 26 sekund a Kolín vedl. A jak se později ukázalo, byl to gól vítězný. Jelikož Kolín dál skóre navyšoval, a i když se domácí chvílemi přiblížili až na rozdíl jednoho gólu, vyrovnat se jim nepodařilo, natož otočit.

Hned v první třetině dal hattrick kapitán David Šafránek, po chybě gólmana skóroval také Marek Němec a v úvodu poslední části vrátil klid na kolínskou stranu Jakub Husa, protože zvyšoval v tu dobu na 5:3 a odrazil tak možný atak Slávistů, kteří se ve druhé třetině vrátili dvěma góly do zápasu. Dostali se na rozdíl jediné branky a vystrkovali růžky. Víc už ale Slavia nestihla. Kozlové tak vyhráli potřetí v řadě a jsou na třináctém místě.

"Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Fantasticky jsme vstoupili do utkání. V první třetině jsme dominovali. V té druhé převzala otěže Slavia. My jsme neproměnili nějaké šance, a když domácí snížili na 2:4, ztratili jsme hlavy a přestali jsme hrát to, co jsme chtěli. Do třetí třetiny jsme ale šli ještě s jednobrankovým náskokem. A do ní jsme zase nastoupili fantasticky. Neuvěřitelnou bojovností, nasazením a poctivou prací jsme vedení 5:3 udrželi,“ uvedl trenér Kolína Petr Martínek.

Branky a nahrávky: 6. Všetečka (Bednář), 23. Vlček (Veber), 32. M. Ondráček (Gaspar, Vlček) – 1. Šafránek (Král, Jankovský), 4. Šafránek (Jankovský, Husa), 6. Němec (R. Martínek, Semirád), 16. Šafránek (Husa, Z. Král), 41. Husa (Jankovský, Král). Rozhodčí: Marek, Ondráček – Kleprlík, Vašíček. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. Oslabení: 0:0. Třetiny: 1:4, 2:0, 0:1. Bez diváků.

Slavia Praha: Málek (od 6. Michajlov) – Novák, Buchta, Barák, Hejda, Krejčí, Veber, Gaspar – Šmerha, Vampola, Kafka – Všetečka, Vlček, Šteiner – Bednář, Kružík, Kuťák – Doležal, Ondráček.

Kolín: Sejpal – Blaha, Husa, Kukla, Muška, Pýcha, Váchal, Zdeněk – Šafránek, Jankovský, Král – Krejčík, Stehlík, Zumr – Petržilka, Síla, Štohanzl – Semirád, Martínek, Němec.