/FOTOGALERIE/ Hokejisté Kolína jeli ve středu odpoledne na led Slavie odčinit dvě prohry v řadě, ale nakonec z toho byla třetí porážka. Slávisté vyhráli zápas třináctého kola Chance ligy 3:1, na všech gólech vítězů se podílel lotyšský reprezentant Edgars Kulda, který si připsal dvě góly a jednu asistenci. Pražané tak partu z Kolína v tabulce druhé nejvyšší soutěže bodově dotáhli.

Slavia doma porazila Kolín 3:1. | Foto: Deník/Michal Káva

Už ve čtvrté minutě poslal rozhodčí na trestnou lavici hostujícího Skořepu, ale ten se tam příliš neohřál, rychle ho poslal zpět na led úvodní gól slávisty Kuldy. Domácí se ovšem z vedení neradovali příliš dlouho, o tři minuty později bylo po rychlém švihu Krále srovnáno.

Do konce první části se hrál i nadále útočný hokej, ale ten se ve druhé části trochu vytratil a na ledě to byl spíše boj. I do třetí dvacetiminutovky se tak šlo za nerozhodného stavu, ale ten vydržel pouhých 28 vteřin. Kulda našel před brankou Všetečku a ten se nemýlil.

Domácím hráčům se začalo hrát o poznání klidněji a jen díky smůle v koncovce nepřidali uklidňující gól. Dvě a půl minuty před koncem pak rozhodčí vyloučil slávistu Kajínka a kolínští Kozlové zkusili hru bez brankáře 6 proti 4. Ale neúspěšně. Kulda se zmocnil volného puku a do prázdné branky pečetil na konečných 3:1.

"Bylo to naprosto vyrovnané utkání, které vyhrál šťastnější tým, protože dal více než jednu branku. My prostě na jeden gól vyhrávat nebudeme. Je to strašná škoda, protože jsme nehráli špatný hokej, nepodali jsme špatný výkon, ale body zase nemáme. Naše produktivita je naprosto žalostná a nedokážeme dávat branky. Proto se vracíme s prázdnou. Bez gól prostě body nejsou. Nezbývá nám, než pogratulovat soupeři,“ truchlil po utkání trenér Kolína Petr Martínek.

Slavia – Kolín 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 5. Kulda (Slavíček, Beran), 41. Všetečka (Kulda, Žejdl), 60. Kulda (Kajínek) – 8. Král (Koukal, Vrhel). Rozhodčí: Valenta, Hucl – Štěpánek, Teršíp. Vyloučení 3:3. Využití 1:0. Diváků: 673.

Slavia: Volevecký – Žovinec, Eliáš, Hrdinka, Holý, Klikorka, Kajínek, Kremláček – Všetečka, Žejdl, Kulda – Beran, Knotek, Průžek – Slavíček, Helt, Brož – Havrda, Slavík, Strnad.

Kolín: Soukup – Pinkas, Kolmann, Piegl, Němec, J. Šedivý, Gaspar, Naar – Dlouhý, Skořepa, Moravec – Vrhel, Koukal, Král – Chalupa, Morong, Ouřada – Síla, D. Šedivý, Lang.

Další výsledky: Vsetín – Prostějov 2:3, Jihlava – Zlín 1:0, Litoměřice – Znojmo 4:2, Pardubice B – Sokolov 1:3, Poruba – Frýdek-Místek 4:2, Přerov – Třebíč 1:3.