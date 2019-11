Kolín roli favorita zvládl, i když odskočil až v poslední třetině

Povinné tři body získali kolínští druholigoví hokejisté, když předposlednímu Písku gólově odskočili až v poslední třetině.V prvních dvou třetinách to fungovalo tak, že když dal Kolín gól, hosté okamžitě reagovali. Na ten první sice až po devíti minutách, ale na druhý a třetí vždy v následujícím střídání. O to to bylo pro kozly těžší.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle