Kolín roli favorita splnil. David servis deklasoval sedmi góly

Kolínští hokejisté jeli v dalším kole druhé ligy do Českých Budějovic pro tři body. Jako lídři tabulky měli úkol jasný. Vyhrát. Že se jim to ale povede v takovém stylu, to sami nečekali.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Eduard Erben