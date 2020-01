První škobrtnutí přišlo ve druhé třetině. Tam sice neinkasovali, ale polevili a soupeř vycítil kořist. V poslední třetině ji pak ulovil, byť statisticky patřila poslední část Kolínu. Vyhrával víc buly, víc střílel, byl víc na puku. Jenže góly stříleli hosté. Nejprve v úvodu části vyrovnali v přesilovce, a pak necelé dvě minuty před koncem vsítili gól vítězný.

"Nebyl jsem spokojený s výkonem ve druhé třetině. Tam jsme urazili hokejového pánaboha. Tam jsme nepracovali, jak jsme měli. Soupeř to v závěru potrestal. Tentokrát se štěstí přiklonilo na stranu soupeře. My jsme měli štěstí v předešlých zápasech s Táborem, tentokrát ho měl Tábor,“ konstatoval trenér Kolína Petr Martínek.

Navíc v Kozlech zrálo zklamání z neuznaného gólu. Na konci prvního dějství rozjetý Kolín vsítil ještě branku třetí, jenže Stehlíkova dělovka vylétla tak rychle z brány, že hlavní sudí gól neviděl. A protože nefungovala světelná technika za bránou, gól prostě nebyl uznán.

"Nemáte video a takové možnosti odvolání. Ze střídačky nemohu posoudit, jestli to byl gól nebo ne. Ale pokud brankový rozhodčí řekne hlavnímu, že viděl gól a hlavní ho přesto neuzná, tak se ptám, proč platíme brankové rozhodčí. Nevím, co k tomu víc říct. Rozhodčí neviděl gól, neuznal gól, brankový ho viděl. Bohužel to nezměníme,“ okomentoval kontroverzní moment sobotního utkání Petr Martínek.

Branky: 4. Pýcha (Březina, Kozák), 10. Stehlík (Jankovský) – 7. Matušík (Černý), 45. Černý (Matušík, Zayml), 59. Havelka (Seidl). Rozhodčí: Zavřel – Marek, Kettner. Vyloučení: 3:5, navíc Šulek (TAB) 10 min za ZHK. Využití: 1:1. Oslabení: 0:0. Třetiny: 2:1, 0:0, 0:2. Diváci: 1073.

Kolín: Sejpal (Hermann) – Březina, Pýcha, Hanzl, Jelínek, Barták, Havelka, Sladký, Nutil – Semirád, Šafránek, Malý, Jankovský, Zumr, Stehlík, Procházka, Martínek, Němec, Netušil, Kozák, Kysela.