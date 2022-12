Kolín potřeboval tři body nutně. A za nimi šel od prvních minut. A bylo se na co dívat. Hosté v první třetině těžili především z přesilových her, ale svoji aktivitu nedokázali přetavit v gól. Stál proti nim vynikají Soukup v kolínské bráně. To Kozlové měli větší štěstí. Pokus Krále tečoval za záda Jekela Dlouhý.

Na další gól se čekalo do druhé třetiny. A po obrátce padl hodně rychle. Před střídajícího gólmana Mičána se dostal novic v kolínském dresu Martin Novák a v krkolomné pozici zavěsil přesně. Kolínské diváky si získal hodně brzy. Třebíč ale přidala. Svírala Kozly stále častěji a měla o mnoho střeleckých pokusů více. Soukup držel čisté konto do 28. minuty, kdy dostal do jízdy skvělou přihrávku Malý a s kolínským brankářem si poradil.

Finále Toi Toi Cupu přineslo pro kolínské barvy hodně radosti

Další branka už v dalších minutách nepadla. Častěji byl v permanenci Soukup, ale byl nepřekonatelný. Těsný stav vydržel do konce. Hosté měli připravenou hru bez brankáře, ale faul jejich hráče je o výhodu připravil a Kolín si těsnou výhru pohlídal. Se čtyřiceti body se dostal na devátou příčku tabulky.

„Za tři body jsme nesmírně šťastní. Soupeř hraje kolem třetího místa a má výborně propracovaný systém, hráči v týmu jsou dlouho pospolu a je to znát. Navíc kladou velký důraz na defenzivní činnost,“ vyprávěl na pozápasové tiskovce Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, ale já musím všem hráčům poděkovat. Všichni tam nechali všechno, zápas jsme urvali na vůli. Body jsme získali vehemencí a touhou po třech bodech. Možná jsme byli až moc defenzivní, ale byl to i náš cíl. Hodně jsme se na obranu soustředili,“ podotkl Martínek.

„Po naší chybě v první třetině jsme dostali gól, i když si myslím, že jsme byli lepší a měli dost šancí. Ale bohužel jsme žádné neproměnili. Ve druhé třetině jsme opět udělali chybu, domácí čekali na brejky. Jeden zúročili v druhou branku. I když jsme se dostali zpátky do zápasu gólem na 1:2, tak to nestačilo,“ litoval Kamil Pokorný, trenér Třebíče. „Domácím výborně zachytal gólman, který v bráně bojoval. Pochytal spoustu našich šancí, ve kterých jsme pohořeli. Nemyslím si, že by nás soupeř nějak výrazně přehrál, spíš si myslím, že jsme to byli my, kdo byl v zápase aktivnější. Ale bohužel, hokej se hraje na góly. Jeden gól nám venku nepřinesl vůbec nic, musíme zlepšit produktivitu. Nepomohli jsme si ani v přesilovkách. Domácím k vítězství gratulujeme,“ uvedl Pokorný.

Ve středu hraje Kolín další utkání, od 18 hodin nastoupí proti Přerovu na jeho zimním stadionu.

Branky a nahrávky: 6. Dlouhý (Král, Cibák), 21. Novák (Morong, Zd. Král) – 28. Malý (Forman, Krliš). Diváci: 455. Třetiny: 1:0, 1:1, 0:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Aubrecht, Čáp, Naar, Cibák, Zajíc, Jelínek – Novák, Morong, Král – Sklenář, Korkiakoski, Ouřada – Dlouhý, Matějček, Síla – D. Šedivý, Lang.

SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel (21. Mičán) – Hunkes, Poizl, Forman, Furch, Tureček – Dočekal, Bittner, Psota – Michálek, Ferda, Vodný – Holec, Malý, Krliš – Meluzín, Šilhavý, Svoboda – Novák.