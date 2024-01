Po nelichotivé sérii čtyř porážek za sebou odjeli hokejisté Kolína k dalšímu utkání Chance ligy na led Dukly Jihlava, která má svůj azyl v Pelhřimově. Kozlové poslali do hry dva nováčky – zkušeného útočníka Jana Kloze a gólmana Dávida Hrenáka. A konečně mohli slavit výhru, o které rozhodli dvěma trefami v poslední třetině. Vítězný gól dal Chalupa.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Třebíč | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Jihlava – Kolín 2:4

Kolín přišel po zápase doma s Porubou o zraněného kapitána Koukala, u kterého není jisté, zda ještě do letošní sezony naskočí. Trenérům vypadl navíc zraněný Morong. Vedení klubu reagovalo rychle a přivedlo z druholigového Ústí nad Labem šestatřicetiletého Jana Kloze. V bráně se objevil novic Dávid Hrenák, kterého kolínský klub získal z Liberce.

Úvodní část se hrála ve svižném tempu, šance střídala šanci a oba gólmani se měli co činit. Jako první se radovali hosté po nedorozumění domácích v brankovišti Maláče. Obránce Strejček vyklepal puk ze své výstroje přesně na hůl Šedivého, který už nemohl mít problém se zakončením. Ovšem radost Kozlů neměla dlouhého trvání. Jihlava po třech minutách v přesilové hře srovnala. Přesně zamířil Harkabus a poprvé pokořil Hrenáka.

Také druhá třetina skončila nerozhodně jedna jedna a i podruhé šli do vedení Kolínští. Tentokrát se povedlo proměnit početní výhodu jim. Langova dělovka z vrcholu kruhu prosvištěla za záda bezmocného Maláček. O vyrovnání se postaral ve 32. minutě Radek Pořízek, který tečoval nahození od modré.

Kozlové získali zkušeného Kloze, nemají ale Koukala a Moronga

Ve třetí třetině svým spoluhráčům zavařil Kolmann, který dostal nejprve dvě minuty za hákování a později dokonce čtyři minuty za nebezpečnou hru vysokou holí. Hosté obě početní nevýhody ustály a pak dokonce sami skórovali. Potřetí poslal Kozly do vedení Chalupa, jeho střela na zadní tyč byla nechytatelné. A v táboře Kolína mohlo být ještě veseleji po ráně Piegla, ta ale pouze otřásla brankovou konstrukcí. Domácím se čas na vyrovnání krátil a dvě a půl minuty se odhodlali ke hře bez brankáře. Úspěch jim to ale nepřineslo, naopak kolínští hokejisté přidali do prázdné brány čtvrtý gól, trefil se zkušený Skořepa. Hosté se tak mohli po čtyřech prohrách konečně radovat z hodně důležitého vítězství. Kvůli získaným bodům a psychice do dalších bojů.

„Věděli jsme, v jaké jsme situaci a museli jsme udělat i nemožné, abychom v Jihlavě zobli nějaké body. Všichni odvedli maximum, podali jsme výborný týmový výkon. My musíme žrát led a to jsme tentokrát beze zbytku splnili,“ radoval se Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Dostali jsme se domácím pod kůži a nakonec jsme to byli my, kdo dal ten vítězný gól. Tento výkon je naše vzorová cesta, jak máme hrát a ono se nám to vrátí. Museli jsme prolomit sérii porážek a domácí jsme i zaskočili. Když se semkneme, dokážeme hrát parádní zápasy,“ přidal Martínek.

Ten také chválil oba nováčky v sestavě. „S oběma panuje velká spokojenost, byli znát. Gólman odchytal parádní zápas a také Kloz byl výborný. Po dvou letech naskočil do Chance ligy a velice dobře se s tím popasoval. A bude lepší a lepší,“ dodal kolínský kormidelník.

Další utkání sehraje Kolín v sobotu opět doma, od 15 hodin se postaví rezervě Pardubic. Půjde o další veledůležité utkání.

Branky a nahrávky: 11. Harkabus (Bilčík, Čachotský), 32. Pořízek (Bilčík, Jungwirth) – 8. D. Šedivý, 24. Lang (Moravec, Král), 52. Chalupa, 60. Skořepa. Třetiny: 1:1, 1:1, 0:2.

HC Dukla Jihlava: Maláč – Bilčík, Strejček, Dundáček, Koštoval, Ozols, Kočí, Číhal – Čachotský, Toman, Cachnín – Harkabus, Havránek, Jelínek – Štefančík, Pořízek, Jungwirth – Báťa, Rauš, Brož.

SC Marimex Kolín: Hrenák – J. Šedivý, Kolmann, Piegl, Němec, Hampl, Häusler – Vrhel, Král, Chalupa – D. Šedivý, Skořepa, Lang – Síla, Kloz, Ouřada – Gajda, Moravec, Pajer.