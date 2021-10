Středeční protivník Kozlů je na tom podobně. Má jen o tři body více. Pět ze získaných osmi bodů získal na soupeřových kluzištích. Jenže Kolín boduje jen doma. Bod získal s Vrchlabím a Sokolovem, tři v duelu se Slavií.

Ústí se zdá z pohledu do tabulky jako hratelný soupeř. „Každý soupeř je hratelný. Záleží na přístupu a vůli jednotlivých hráčů,“ řekl před středečním střetnutím jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Pode dosažených bodů se zdá, že je Kolín lepší na svém ledě. „Máme doma lepší hlavu. Hráči si více věří a s podporou diváků je jejich psychika lepší,“ má jasno kouč Kolína. „Když se hráčům nepovede něco na ledě soupeřů, hned jim spadne hlava. Takže věřím, že v zápase s Ústím navážeme na domácí zápasy,“ přeje si Martínek, podle kterého je kádr jeho týmu kompletní. „Rozhodně tam není nic vážného.“

Kolínský tým má ve svém panství velkou diváckou podporu a atmosféra na stadionu je výborná. „Na to budeme zase spoléhat. To je jasné. A přáli bychom si, kdyby chodilo ještě více diváků. Kdyby tak bylo na každý zápas přes tisíc lidí,“ láká diváky do ochozů Petr Martínek.

Kozlové naposledy prohráli 2:4 na ledě Prostějova. Dají se tady očekávat nějaké změny v jednotlivých formacích? „Předpokládám, že nějaké budou. Že se k něčemu vrátíme. Více ale nebudu prozrazovat,“ dodal kouč Petr Martínek.

Fanoušci by měli vyrazit na domácí utkání také z jiného důvodu. Kozlové hrají další tři mače na ledě soupeřů. Doma se zase představí až ve středu 20. října v souboji se Šumperkem.