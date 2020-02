O tu první se postaral hned ve třetí minutě David Šafránek. V přesilovce dlouho neváhal a po šesti sekundách z úhlu poslal puk po ledě přímo do brány. Stojící gólman se ani nepohnul a pak jen nevěřícně kroutil hlavou.

Na 2:0 zvyšoval Dominik Zumr na konci první části. Dostal se k odraženému puku za všemi hráči, na modré udělal dva rychlé kroky a vypálil. Přesnou střelou rozvlnil síť.

Na 3:0 zvyšovali Kozlové ve 26. minutě. Hned po ubráněném oslabení se po buly prosadila druhá lajna. Stehlík vyhrál buly na Semiráda, ten posunul mezi kruhy na Procházku. Poslední jmenovaný dělovkou málem poslal puk do brány i s gólmanem, ale ten nakonec odolal, takže musel ještě sám Stehlík puk dorážet do brány.

V ten moment domácí přestali zápas zvládat psychicky. Dostali tři dvouminutové tresty rychle za sebou, k tomu pak pětku s trestem ve hře za nesportovní chování a Kolín hrál hodně dlouhou přesilovku, která se chvílemi měnila z pěti na čtyři na pět na tři a zase zpátky. Výsledek? Jeden vstřelený gól. V modrobílém dresu úřadoval znovu Stehlík.

A číslo pět? O to se postaral v posledním dějství Šafránek, který nepohrdl Jankovského přihrávkou před prázdnou bránu.

„Nebyl to tak jednoduchý zápas, jak by se na první pohled mohlo zdát. Kobra hrála ze začátku dobře. My jsme přečkali jejich úvodní tlak a šli jsme do vedení. Kobra si prohrála zápas ve druhé třetině, kdy měla hodně moc vyloučených. Neunesli to psychicky. My jsme pak na ledě dominovali. A poslední třetina se dá říci, že se jen dohrávala,“ řekl kolínský trenér Petr Martínek.

Branky: 3. Šafránek (Malý, Pýcha), 18. Zumr (Němec, Sladký), 26. Stehlík (Semirád, Procházka), 30. Stehlík (Šafránek, Pýcha), 51. Šafránek (Jankovský, Pýcha). Rozhodčí: Horáček – Ovsík, Maňák. Vyloučení: 9:7, navíc Mrkvička (KOB) 5+TH za NESP. Využití: 0:2. Oslabení: 0:0. Třetiny: 0:2, 0:2, 0:1. Diváci: 234.

Kolín: Sejpal (Martínek) – Sladký, Jelínek, Hanzl, Pýcha, Březina, Barták, Havelka – Martínek, Semirád, Jankovský, Hasil, Procházka, Kysela, Kozák, Malý, Zumr, Stehlík, Němec, Šafránek.