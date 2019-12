Jedno z nejvyrovnanějších utkání druholigové sezony bylo k vidění na kolínském zimním stadionu. První Kolín hostil druhou Příbram, což předurčovalo kvalitu utkání. Ta se dostavila. Pro kolínské fanoušky kýžená výhra ale ne. Kolínští hokejisté inkasovali rozhodující branku v poslední minutě a padl 3:4.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

„Je to kruté dostat gól v poslední minutě, ale já prostě nepochopím, že utečeme z ledu a nedobruslíme hráče. To se nesmí stát. Ale stalo se. Hokej je hra chyb. My jsme ji udělali a prohráli jsme. Myslím, že to bylo hodně vyrovnané utkání, slušela by mu remíza. Na to se ale nikdo neptá. Udělali jsme v poslední minutě chybu a prohrálo se,“ řekl zklamaně po utkání kolínský trenér Petr Martínek.