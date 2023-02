Na Slavii jste padli 3:6. Co k tomu říct? Popravdě k tomu ani nemám moc co říct. Měli jsme zápas de facto o šest bodů a takhle se nám to nepovedlo. Všichni jsme smutní, jsme nas*aní. Šlo o hodně, ale nevyšlo nám to hned od začátku. Byl to podobný zápas jako doma, kdy jsme nezvládli začátek a pak se to vezlo ve stejných kolejích.

Rozhodly rychlé první dva góly soupeře?

Určitě. Začátek byl prostě špatný, musíme ho zvládat líp. Nastavilo to tempo celého zápasu. Ve druhé třetině jsme trochu zabrali, ale bohužel to nestačilo.

Jak se to stane, že dostanete dva góly prakticky do prázdné branky ve dvou střídáních po sobě?

Vůbec netuším. Blbě jsme řešili herní situace, blbě jsme se vrátili… Musíme hrát jednodušší hokej.

Brankář Jakub Soukup, který po těchto gólech střídal, vám za to asi nepoděkoval, že?

To rozhodně ne. Gólman s tím už nic neudělá. Celou sezonu chytá výborně, takže je nám líto, že jsme ho teď nepodrželi my.

Do Prahy vás přijela podpořit spousta fanoušků, kteří byli hodně slyšet. Jak mrzí porážka v tomto ohledu?

Je to fakt škoda, mrzí nás to, protože to bylo fakt super. Věděli jsme, že sem fanoušci pojedou, a chtěli jsme jim dát výhru. Je nám to líto, fanoušci jsou super, šestý hráč na hřišti. Bohužel jsme jim to nedokázali dát.

Vy jste přišel do Kolína až v průběhu této sezony z Prostějova. Z čeho vyplynul váš přesun?

Řekl bych, že to je takový hokejový kočovný život. Začal jsem v Prostějově, měl jsem to tam rád, ale dohrával jsem minulou sezonu se zraněními. Naskočil jsem do nové sezony a úplně nebyl prostor od trenéra, abych se dostal do hry. Nějak jsme se rozešli v názorech, proto bylo pro nás pro oba lepší, abych pokračoval někde jinde.

Pocházíte z Kladna, je pro vás tedy i výhoda to, že z Kolína to máte blíž domů?

Kdyby byla Praha lépe průjezdná, tak by to bylo super. I tak je ale fajn být blíž domovu.

Jak náročné je měnit tým v průběhu sezony?

Je to hodně náročné. Vždycky je to nepříjemné, protože tým už nějak funguje, je to nějak rozjeté. S Prostějovem jsme měli fajn tým, ale přestup byl v pohodě. Kluci mě přijali a pokračujeme, jako bych tu byl od začátku.

Z Prostějova k vám ještě přibyl Martin Novák. To je příjemné, ne?

To je super. Jsem velmi rád, že přišel. Je to super kluk, v Prostějově byl kapitán, ale taky se nepohodl s vedením a skončil tady. Já za to byl moc rád.

Jaký máte cíl do zbytku základní části?

Náš hlavní cíl je udělat předkolo play off. To je teď před námi.

