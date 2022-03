Kolín neměl co ztratit a na soka vlétl. Vynutil si rozhodující zápas

Hokejisté Kolína neměli na ledě Prostějova co ztratit. Cíl v podobě záchrany splnili, teď se ještě poperou o postup do play off Chance ligy. V zápase na ledě Prostějova zvítězili o čtyři góly a čeká je rozhodující duel. Bude to pro kozly poslední zápas sezony? Nebo je ještě uvidí jejich fanoušci na svém ledě? To se uvidí v úterý večer.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z hokejového utkání nadstavbové části Chance ligy Kolín - Prostějov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

První přesilovou hru hráli na začátku zápasu domácí, s ní však pohrdli. Jinak naložili s početní výhodou hosté. Veselý dostal parádní pas a domácí brankář Bláha neměl nejmenší naději dobře zasáhnout. Už před touto brankou byli kozlové blízko gólu, Pajerův pokus ale lapil domácí brankář. Pak měl Kolín další šanci, gól z toho opět nebyl, ale vznikla bitka mezi Švecem a Matějíčkem. Oba byli odměněni pěti minutami za katrem. Vyrovnat mohl chvíli před sirénou Mrázek, z dobré pozice ale minul. Zkraje druhé třetiny hosté přežili další oslabení a pak sami udeřili. A to hned dvakrát v rozmezí pouhých dvanácti vteřin. Jestřábi vyrobili hrubici, Pajer uháněl sám na gólmana a jeho únik byl gólový. Vzápětí po nenápadné akci napřáhl švihem Veselý a jeho druhá trefa jistila náskok kozlů na tři branky. Kolínský kanonýr vyhnal z klece Bláhu toho mezi třemi tyčemi nahradil Altrichter. Kolín hájil svůj náskok a také mohl děkovat gólmanu Kuzněcovovi, který kryl všechny střely a rozhodně nechtěl připustit drama. Nešťastné dědictví. Okresní přebor viděl prodaný zápas, bosse honila policie Kolín byl v laufu a dával to patřičně najevo. Když přidal Jankovský čtvrtou branku, nebylo o vítězi pochyb. Švec sice snížil, ale to nemohlo Kolín ohrozit. Zklamaný mohl být jen gólman Kuzněcov, který přišel o čisté konto. Definitivní tečku za utkáním udělal hostující obránce Niko. A bylo jasné, že rozhodne třetí zápas. Ten se hraje v úterý od 18 hodin opět na prostějovském ledě. Kdo bude slavit postup do play off? „Tentokrát nám může mrzet jedině to, že jsme dostali gól. Jinak jsme předvedli parádní výkon, hodně zodpovědný. Chtěli jsme udělat dobrý výsledek a to se nám povedlo,“ radoval se trenér Kolína Petr Martínek. „Jeli jsme k zápasu v okleštěné sestavě, ale jeli jsme se rvát. Jeli jsme si sami dokázat, že hokej umíme a že jsme to nezabalili. A to i přesto, že jsme doma prohráli a že jsme jeli ven,“ vyprávěl kouč kozlů. „Teď jsme nažhaveni na třetí rozhodující zápas,“ dodal Martínek. Prostějov – Kolín 1:5 Branky a nahrávky: 54. Švec (Klimíček, Beránek) – 10. Veselý (Šafránek, Čáp), 28. Pajer (Piegl, Jankovský), 28. Veselý (Šafránek, Niko), 47. Jankovský (Čáp, Veselý), 58. Niko. Třetiny: 0:1, 0:2, 1:2.



Jestřábi Prostějov: Bláha (28. Altrichter) – Klimíček, M. Jáchym, Husák, Staněk, Vala, Zajíc, Havlík – T. Jáchym, Jiránek, Koblížek – Novák, Rudovský, Kloz – Beránek, Mrázek, Janeček – Štefka, Švec.



SC Marimex Kolín: Kuzněcov – Kukla, Piegl, Niko, Pinkas, Čížek, Čáp, Zorko – Veselý, Šafránek, Sklenář – Ouřada, Štohanzl, Jankovský – Pajer, Morong, Poppel – Svoboda, Matějček, Síla.