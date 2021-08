Třebíč - Kolín 4:2

Jestli chtěli Kozlové do zápasu dobře vstoupit, tak to se jim vůbec nepodařilo. Hned ve druhé minutě inkasovali. A aby toho nebylo málo, zasadili jim domácí další dvě rány do vazu v 9. a ve 13. minutě.

Také druhá třetina začala pro hostující mužstvo špatně. Dostali totiž čtvrtý gól a jejich šance na dobrý výsledek padla na minimum. Nadějí vykřesali ještě ve druhé desetiminutovce Jirásek a Petržilka, kteří své trefy vměstnali do pěti minut. Jenže další branky už nepadly a Kozlové tak museli v šestém přípravném mači skousnout porážku.

„Jeli jsme k zápasu s mladými hráči, u kterých nebylo rozhodnuto s ohledem na složení týmu. Začátek podle toho vypadal, kluci neplnili systém a dostávali jsme laciné branky. Pak jsme se ale soupeři herně vyrovnali a za druhou půli zápasu jsme byli rádi. Musím ale říct, že první část byla špatná. Hru jsme ale vyrovnali a byly tam i pasáže, kdy jsme byli lepší. Chtěli jsme s výsledkem ještě něco udělat, ale domácí už si to pohlídali,“ řekl k zápasu jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Další zápas hrají kolínští hokejisté na svém stadionu, ve čtvrtek hostí od 17.30 hodin mužstvo Vrchlabí.

Branky: 2. Krliš (Mlčák), 9. Psota (Hunkes), 13. Psota (Střondala), 27. Forman – 30. Jirásek, 35. Petržilka (Muller). Třetiny: 3:0, 1:2. 0:0.

SK Horácká Slavia Třebíč: Vejmelka L. (Jekel) – Forman Hunkes, Mlčák, Furch, Zukal, Tureček, Půža – Psota, Bittner, Střondala, Krliš, Nedvídek, Šťovíček, Vodný, Michálek, Ferda, Křehlík, Gajarský, Vedral.

Kolín: Tichý (Sejpal) – Kachyňa, Müller, Váchal, Zdeněk, Klodner Jelínek – Sklenář, Jirásek, Petržilka, Svoboda, Morong, Dvořák, Síla, Semirád, Pilný, Kopecký.