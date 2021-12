„Jak se ukázalo v úvodu sezony, pozice brankáře je naprosto klíčová pro splnění našeho cíle, kterým je zachování 1. Chance ligy v Kolíně. Dříve nebo později již nebude možné využívat výpomoci brankářů Lukeše, Strmeně a Kiviaha, proto jsme se rozhodli přivést do Kolína brankáře, který by měl postupně převzít roli brankářské jedničky,“ vysvětlil předseda kolínskho hokejového klubu Luboš From příchod této posily. „Přichází na hostování do konce sezony,“ doplnil.