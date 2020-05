I když Kolín bude nováček, Bednář je optimista. Věří, že by se mohl zachránit. „Věřím, že to nebude pouze na rok, ale na delší dobu. Nebo bych si to tak přál,“ řekl.

A jaké šance mužstvu dává? „Samozřejmě šance jsou a ve sportu jsou šance vždycky,“ zdůraznil. „Luboš From (prezident klubu – pozn. red.) se svými kolegy udělal maximum, aby zajistil solidní podmínky pro účast v první lize. Nepředpokládal jsem, že to takhle dají dohromady. Klobouk dolů před nimi. Po sportovní stránce to bude mít Kolín těžké. Bude to o spoustě tréninků a o tom, kolik tomu dají hráči. Bude také záležet na tom, jak zapadnou hráči, co přijdou. Aby tohle prostě všechno fungovalo,“ je přesvědčený Bednář.

Právě on je jedním z pamětníků, kteří si kdysi první ligu zahráli. „Na ty roky vzpomínám často a rád. V sedmdesátých letech hrál český hokej na světovém poli významnou roli. Dařilo se i nám. Hráli jsme s tehdejším Gotwaldovem, Kometou, Ústím, Chomutovem. V Kolíně byl obrovský zájem o hokej a pokaždé byl plný zimák. Měli jsme dobré mužstvo. V týmu byla většina hráčů z Kolína. Když bylo potřeba, doplnilo se to hráči z Kladna, nebo Pardubic. V té době měl hokej v Kolíně velkou vážnost a hodně lidí na něj chodilo,“ zavzpomínal pětašedesátiletý Bednář.

Pro Kolín byla úspěšná sezona 1975 – 1976, kdy jako nováček obsadil sedmou příčku. Poté sice sestoupil, ale od sezony 1979 – 1980 hrál tuto soutěž čtyři roky po sobě.

„Osobně jsem kromě té první sezony v první lize, kdy jsem byl na vojně a Kolín sestoupil, absolvoval všechny další ročníky. Po vojně jsem se vrátil a hned jsme postoupili zpátky. Nejvýznamnější a nejpovedenější byla první, kdy jsme jako nováček skončili na sedmém místě. Přitom nikdo nám nedával šanci na udržení. Ale my se po dobrých výkonech dokázali udržet a z dvanácti týmů skončit na sedmém místě. Velkou roli sehrál trenér Tumpach, který nás dobře připravil. Byli jsme velmi dobrá parta. Povedená sezona byla ještě ta 1979 – 1980, kdy jsme hráli finálovou skupinu. Byla až tak úspěšná, že jsme po ní měli zaplacený zájezd na mistrovství světa v Moskvě. Byli jsme tam týden a spali na Rudém náměstí,“ přiblížil zážitky.

Během té doby nastupoval Bednář s dalšími skvělými hráči, na které fanoušci vzpomínají dodnes. „Musím říct, že partu jsme měli opravdu výbornou. V týmu byl Pepíček Švanda, který byl famózní hokejista. Dále Vráťa Filipi, Vašek Rác, kamarád Karel Jelínek, Franta Kubička, Láďa Blecha, Bohouš Lupínek nebo Vašek Nedbal. Snad jsem na žádného důležitého hráče nezapomněl. Jednou z hlavních postav byli trenéři Tumpach a Dvořáček,“ vyjmenoval hlavní esa týmu muž, který za Kolín odehrál víc než dvacet sezon.

„V sezoně 1974 – 1975 s námi hráli ještě Tomáš Netík a Milan Topol. S těmi jsem hrál od žáků a dotáhl to s nimi až do první ligy,“ dodal.

Bylo to jako na houpačce, postupy i pády



Poslední sezona, kdy Kolín nastupoval v první lize, byla ta v roce 1982 – 1983.



Soutěž nezačala dobře, opakovala se situace z minulé sezony. Svazem ledního hokeje připravená reorganizace, navíc nařízená věková kategorizace vnesla do mužstva nervozitu. Po polovině soutěže se mužstvo dostalo do horší poloviny tabulky, kde nakonec obsadilo druhou příčku a právo hrát kvalifikaci o udržení v I. NHL. Kvalifikace však nedopadla podle představ oddílu, hlavně domácí výkony byly nepřesvědčivé, což mělo vliv i na návštěvnost. Před sezonou se s Kolínem rozloučili Haňka, Bačina a Sekera, aktivní činnost ukončili dlouholeté opory Jelínek a Rác. Mužstvo doplnili Kubát (návrat z vojny), Votík (Poděbrady), Morkes (Pátek) a několik dorostenců.



Nejlepšími střelci v sezoně byli Marek (36), Filipi (19), Kubát (15), Topol (12), Blecha (9).



Další následující sezony byly odehrány bez dosažení výraznějších úspěchů. V sezoně 1986 – 1987 mužstvo TJ SC Kolín sestoupilo do krajského přeboru, kde si po ročním působení znovu vybojovalo druholigovou příslušnost.



Sestava ze sezony 1982 – 1983: Veith, Mojžíš, Pilát – Bednář, Dočkal, Stárka, Macháček, Lupínek, Kubač, Horáček, Filipi, Švanda, Marek, Topol, Kubička, Novotný, Kubát, Blecha, Vobík, Coufal, Morkes, Jelínek. Trenéři: Dvořáček, Tumpach, vedoucí mužstva: Svoboda.



Zdroj: archiv Stanislava Bednáře