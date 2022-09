Kolmann za Kolín nastoupil i do posledního přípravného duelu proti slovenské Dukle Trenčín, kde si vedl velmi dobře. V 59. minutě vyrovnal stav utkání na 2:2 a jeho tým následně zvítězil na nájezdy. Sám liberecký odchovanec ale utkání nedohrál, vyfasoval trest do konce zápasu za napadení.

Druhým zapůjčeným hráčem kozlů je mladý obránce David Aubrecht. Ten si za liberecké áčko zahrál poprvé teprve v loňské sezoně, kdy dostal šanci ve 28 utkáních a bodově se neprosadil. V posledních čtyřech sezonách se ale rozehrával v Benátkách nad Jizerou, kde zapsal 135 startů a 19 bodů. Dvaadvacetiletý Aubrecht si za Kolín zahrál na přípravném turnaji v Rakousku, naposledy už byl ale opět k dispozici Liberci, který hrál v Kladně.

Zatím posledním libereckým hráčem, který bude sbírat zápasové vytížení v Kolíně, je útočník Adam Dlouhý. Sedmadvacetiletý forvard v minulosti putoval mezi Libercem a Benátkami, zahrál si ale také za Chomutov v dobách, kdy Piráti hráli nejvyšší soutěž. Dohromady odehrál Dlouhý v extralize 107 zápasů a bodoval 14x. To v první lize byl o poznání produktivnější. Za 337 utkání posbíral 146 bodů.

Dlouhý nastoupil v barvách Kolína zatím jen v posledním přípravném utkání proti Trenčínu, kdy nastupoval ve formaci s Lukášem Nedvídkem a Kryštofem Ouřadou. Stejně jako zbylí dva Bílí Tygři by i on měl být Kolínu k dispozici i v průběhu soutěžního ročníku. Do něj můžou kozlové vstoupil se slušným sebevědomím, protože z 11 přípravných utkání zvítězili hned sedmkrát.

