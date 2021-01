Zápas se hrál ve zpomaleném tempu. Jakoby nikdo z hráčů nechtěl být rychlejší než hlavní hvězda Kladna Jaromír Jágr. Hosté sice byli hokejovější, šikovnější na puku a často drželi útočné pásmo i v oslabení, ale bojovníci z Kolína nevynechali jedinou možnost, jak je potrápit rychlými výpady. Navíc je skvěle držel hlavní hráč zápasu, brankář Štěpán Lukeš zapůjčený do Kolína z Hradce. U Kozlů měl dosud stoprocentní bilanci, o tu přišel.

V první části sice první skóroval Kolín, ale po přihrávce rukou, takže první uspěli Rytíři, kteří při přesilovce vytvořili útočné komando z pěti forvardů. Plekanec pak v roli falešného obránce napálil puk od modré do Lukešovy brány. Kolínští jsou přitom v oslabení nejlepším týmem Chance ligy.

Dění pak narušil kladenský obránce Mikliš. Po tvrdém zákroku u mantinelu došlo k potyčce, bek hostující často i ve Spartě pak vyfasoval desetiminutový trest.

Ve druhé části Kladno uteklo přes několik zmařených úniků na 0:2 a zdálo se, že povede duel za stálé střelecké převahy ke klidné koncovce. To se poprvé po návratu z hostování ve Vsetíně prosadil po pěkné akci Filipa zkušený Machač.

Jenže Kolín měl také šance. Slovenský brankář Košarišťan hosty několikrát podržel, jenže v závěru druhé třetiny si vybral slabou chvíli, lehkou střelu Martínka vyrazil jen před sebe a Zumr pohodlně snížil. A na začátku poslední části byli domácí párkrát blízko k vyrovnání, ofenzivně laděná sestava Kladna se v těch chvílích trápila. Do konce třetiny byl mnohem nebezpečnější domácí celek, ale gól už Košarišťanovi nedal a neuspěl ani v minutové power-play. Pochvalu zaslouží Martin Štohanzl, který odvolal v závěru faul na svou osobu od Jakuba Štochla.

„Máme sice tři body, ale vítězství bylo utrápené. Ve druhé třetině jsme tam měli několik přečíslení dva na jednoho, ale nevyřešili jsme je dobře, a stav tak byl hodně těsný. I proto jsme se strachovali o vítězství až do konce. Kolín nás nepřekvapil, dobře hrál už u nás, kde jsme zápas otáčeli ve druhé třetině," hodnotil trenér Kladna David Čermák.

„My jsme si věřili na vítězství a jsme zklamaní, že jsme nevyhráli,“ usmál se domácí trenér Petr Martínek a už vážně dodal, že Kladno má silné mužstvo, které navíc před koncem soutěže posílilo. „My chtěli hrát zodpovědný hokej a trochu jim hru narušovat, což se nám docela dařilo. Odehráli jsme parádní zápas a jen mě mrzí, že jsme v něm neproměnili šance. Na druhou stranu si jich ale Kladno také vypracovalo spoustu a nám fantasticky zachytal brankář Lukeš stejně jako jejich gólman,“ uznal Martínek.

Kolín měl podle kouče před Kladnem respekt a nechtěl v úvodu pustit soupeře do většího náskoku. I proto začal opatrně a postupně se osměloval. „Nakonec jsme snad čtyřikrát jeli úplně sami na brankáře a nedali, což je velká škoda a zápas to asi rozhodlo,“ mínil trenér Kozlů.

Nejvíc ho ovšem mrzelo, že tak slavný zápas, jaký Kolín třeba už nikdy nezažije, si nemohli užít fanoušci. „V tomhle ohledu je to jeden z nejsmutnějších dnů kolínského hokeje. Přijede sem Kladno a ještě s Jardou Jágrem, Tomášem Plekancem a dalšími extraligovými hráči, a my hrajeme navíc skvěle – jenže bez diváků. Fakt smutné a vůči klukům mě to mrzí. Zimák mohl padat v základech, lidé by si to užili. Snad aspoň koukali na televizi a pro naše kluky to byl životní zážitek,“ dodal Petr Martínek.

SC Kolín – Rytíři Kladno 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)



Branky a nahrávky: 39. Zumr (R. Martínek, Semirád) – 18. Plekanec (Marosz), 32. Machač (Filip, Hajný). Rozhodčí: Zavřel, Petružálek, Roischel, Maštalíř. Vyloučení: 8:9, navíc Mikliš (K) na 10 minut. Využití: 0:1.



Kolín: Š. Lukeš – Husa, Kukla, Blaha, Zdeněk, Váchal, Pýcha – Jankovský, Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, J. Veselý, Stehlík – Síla, Štohanzl, Petržilka – Zumr, R. Martínek, Němec – Semirád.



Kladno: Košarišťan – Mikliš, Zacharčuk, Kehar, Zelingr, Ticháček, Sorokin, Štochl – Melka, Plekanec, Kubík – Račuk, Marosz, Jágr – Filip, Machač, Guman - Hajný, Pitule, Hlava.