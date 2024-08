Zvolen – Kolín 4:3

Kolínský tým sice vyhrál dvě třetiny, v nichž ani jednou neinkasoval, rozhodující pro konečné skóre ale byla prostřední perioda, ve které dal domácí Zvolen čtyři góly. V utkání padlo celkem sedm gólů a pět z nich v početní výhodě. Třikrát využili přesilovku domácí, dvakrát Kozlové.

Ti načali skóre díky rychlé trefě Křepelky, který se trefil hned v první minutě. Pak se čekalo na gól do druhé třetiny, ta začala pěkně zostra a Zvolen za dvě minuty stav otočil. Pak přidal další dvě trefy a s Kozly to nevypadalo dobře. Ještě v prostřední části snížil a poslední gól dal v závěrečné třetině Dlouhý. Kolín dotlačil puk do brány ještě počtvrté, ale to bylo bruslí a gól nemohl být uznán. Po konci zápasu se strhla hromadná bitka mezi oběma týmy.

Branky a nahrávky: 21. Viedenský (Halbert, Sheehy), 23. Sheehy (Viedenský, Kudrna), 29. Kudrna (Halbert, Hecl), 33. Viedenský (Zuzín, Beňo) – 1. Křepelka (Piegl), 34. Všetečka (Ouřada, Skořepa), 54. Dlouhý (Kloz, Lang). Třetiny: 0:1, 4:1, 0:1.

Kolín: Soukup – Kolmann, Sýkora, Křepelka, Piegl, Aubrecht, Hampl, Husa – M. Lang, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, Kloz, Všetečka – Gardoň, Malínek, Síla – Handl, Duchan, Gajda.