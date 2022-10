Hru pak hodně rozkouskovala vyloučení, ale pořád se hrál svižný hokej s šancemi na obou stranách. Dlouho hráli prim brankáři a pozorné obrany, na další góly se díky tomu muselo čekat až do závěrečné desetiminutovky. V 52. minutě rozjásal tribuny vedoucím gólem Dlouhý a minutu před závěrečnou sirénou využil zmatků ve slávistické rozehrávce z vlastního pásma Niko. Kozlové slavili výhru 3:1!

Díky tomuto vítězství se kolínská parta dostala na jediný bod za vedoucí Vsetín, ten totiž prohrál s Jihlavou 1:2. Pražané jsou v šestičlenné skupině od devátého do posledního čtrnáctého místa tabulky, která má na kontě šest bodů.

Očima trenérů

Jiří Veber (HC Slavia Praha): Připravovali jsme se, a tak jsme věděli, že Kolín má dobré nástupy. Ale bohužel to tak nevypadalo. První třetinu jsme nějak udělali, měli i šance. Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání, ve druhé třetině jsme si vytvořili i gólové příležitosti, které jsme ale bohužel nevyužili. Poté už to bylo takové čekání na to, kdo z týmů dá gól. Bohužel jsme to byli my, kteří branku inkasovali. Pro vítězství bychom ale určitě měli udělat o hodně víc.

Petr Martínek (SC Marimex Kolín): Jsme nesmírně šťastní za tři body. Slavia se v Kolíně prezentovala výborným výkonem, už v minulém kole s Pardubicemi hrála výborný zápas. Věděli jsme tak, že nás čeká extrémně těžký zápas, do něhož jsme ale vstoupili fantasticky. Prvních pět minut jsme byli jasně lepší, ale bohužel jsme nevyužili, kromě jedné, naše šance. Tím jsme soupeře dostali do hry. Navíc Slavia dokázala vyrovnat po naší chybě. Ve druhé třetině jsme měli dlouhou střídačku, čehož soupeř využil. Měli jsme spoustu oslabení a soupeř nás zatlačil. Parádní ale bylo, že jsme neinkasovali. Do třetí třetiny jsme, i kvůli fanouškům, šli s tím, že to urveme. Naše touha po vítězství byla korunována dvěma brankami. Myslím si, že se jedná o zasloužené tři body. A musím poděkovat divákům i celému týmu, každý z hráčů nechal na ledě srdce. Takhle se má hrát hokej, na hráče jsme s celým realizačním týmem pyšní.

Kolín - Slavia 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 6. Koukal (Z. Král, Dlouhý), 52. Dlouhý (Aubrecht), 59. Niko – 12. Matyáš (Růžička). Rozhodčí: Kostourek, Pilný – Maštalíř, Horažďovský. Vyloučení 5:5. Využití 1:0.

Kolín: Soukup – Kolmann, Aubrecht, Niko, Naar, Kukla, Rymsha – Z. Král, Koukal, Dlouhý, Sklenář, Nedvídek, Jankovský, Ouřada, Moravec, Síla – Lang, Morong, Šedivý, Matějček

Slavia: Málek – Žovinec, Szathmáry, Barák, Matyáš, Hejda, Klikorka, D. Němeček – Všetečka, Růžička, Kern – Knotek, Žejdl, Mrňa – Poletín, Pšenička, Kotala – Havrda, Závora, Strnad.