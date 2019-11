Klatovy – Kolín 6:2

Byl to Kolín, kdo šel v Klatovech do vedení, ale byly to Klatovy, kdo bral tři body. Dravost a odhodlanost juniorů ve dresu Klatov rozhodla sobotní druholigové utkání ve prospěch domácích.

„V zápase jsme měřili síly se soupeřem, který se skládal převážně z juniorů Plzně, a podle toho bylo také nastaveno tempo hry. Klatovští mladíci z Plzně nevypustili žádný souboj v bruslení ani v osobních soubojích, a to byl ten rozdíl,“ uvedl vedoucí týmu Kolína Josef Nutil.

Na branku Němce z dvanácté minuty Klatovští reagovali poměrně rychle, hned v dalším střídání překvapili kolínského gólmana střelou ze zákrytu a vyrovnali. A ještě před koncem třetiny šli do vedení po úspěšném brejku – 2:1.

Tam se asi lámal chleba. Protože ve druhé části mladý klatovský tým přidal další tři puky do kolínské sítě a bylo vymalováno.

Kozlové v poslední části snížili jen na konečných 6:2.

Branky: 13. Procházka J. (Uhlík, Houfek), 16. Princl (Procházka J., Walter), 29. Uhlík (Procházka J., Walter), 32. Princl (Šiller, Hasman), 39. Procházka J. (Houfek, Princl), 46. Uhlík (Procházka J., Šiller) – 12. Němec (Martínek, Sladký), 51. Němec (Stehlík, Mašín). Rozhodčí: Hornáček – Zimmermann, Baxa. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:0. Oslabení: 1:0. Třetiny: 2:1, 3:0, 1:1. Diváci: 178.

Kolín: Sejpal (Onderko) – Březina, Barták Pýcha, Hanzl, Jelínek, Sladký – Zumr, Martínek, Němec, Šafránek, Malý, Mašín, Stehlík, Procházka, Kysela, Semirád.