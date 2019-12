Jediný tým, který letos zůstával kolínskými hokejisty neporažen, byly Klatovy. To po sobotě už ale neplatí. Kozlové v posledním utkání roku 2019 svůj poslední rest splnili. Navíc potvrdili prvenství v tabulce druhé ligy skupiny Střed.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Do vedení šli hosté, ale odhodlané Kozly to nezlomilo. Naopak, ještě v první třetině zápas otočili. Po Jelínkově střele od modré Jankovský před bránou dopravil puk do sítě. Ve dvacáté minutě přidal Šafránek trefu z kruhu.