Fandění své ratolesti je povinností každého rodiče. A mnohonásobně to platí v případě, že reprezentuje svou zemi. A to je právě případ maminky Kláry Fromové. „V první řadě chci říct, že byl úspěch už to, že se Adéla na mistrovství světa dostala. Prožívala jsem to od začátku moc, bylo krásné sledovat, jak holky postupují do čtvrtfinále, semifinále a finále. Přece jen většina lidí nedoufala, že se do finále dostanou,“ uvedla pětačtyřicetiletá maminka dnes už slavné hokejistky.