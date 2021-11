Máte za sebou několik odchytaných zápasů v dresu s kozlem na prsou. Jak se vám v Kolíně líbí?

Zatím jsem v Kolíně neskutečně spokojený, získávám své první seniorské zkušenosti. Jediné, co mě dost mrzí, je postavení v tabulce. Myslím si, že každý by si přál Kolín na jiném místě v tabulce než kde se právě nachází.

A co spoluhráči? S kým si v kabině nejvíce rozumíte?

Myslím si, že parta je v Kolíně výborná. I když je to tam namíchané, že půlka je kluků kolínských a půlka hradeckých, tak si myslím, že to do sebe zapadlo dobře. V kabině se bavím nějak tak se všemi, ale hlavně s kluky z Hradce, se kterými se znám z mládežnických kategorií.

Jak byste zhodnotil svoje dosavadní výkony?

Myslím si, že jsem se zatím popasoval dobře se zápasy, do kterých jsem nastoupil. Mrzí mě, že jsem ještě ale nevyhrál. Jak říkám, jediné, co mě mrzí, jsou prohry a postavení Kolína v tabulce. Což mě mrzí i vůči fanouškům, kteří podporují kolínský hokej.

Byl jste do Kolína přeřazen ze spřáteleného Hradce Králové, kde jste chytal za juniory. Jaký je pro vás rozdíl mezi juniorským hokejem a zápasy Chance ligy?

Rozdíl určitě nacházím v rychlosti a tvrdosti, oproti juniorském hokeji je to opravdu velký skok. Myslím si ale, že se na to dá zvyknout a že jsem si zvyknul, jelikož už několikátým rokem chodím i na tréninky s hradeckým áčkem.

Momentálně tvoříte gólmanskou dvojici s Martinem Sejpalem. Jak spolu vycházíte?

Se Sejpim už se taky nějaký rok znám, ještě když chytal v Hradci za juniorku, a myslím si, že vycházíme dost v pohodě. Neskutečně mě při zápasech podporuje, i já jeho, za což jsem velice rád. Myslím si, že kdokoliv, kdo by byl ve dvojici s Martinem Sejpalem, tak by byl neskutečně rád. Spolupráce se Sejpim fakt nelituji.

Kolín se pohybuje ve spodních patrech tabulky a je jasné, že bude bojovat o setrvání v soutěži. Jaká panuje nálada v kabině?

Nálada v kabině je nějaká, mrzí nás, že nesbíráme body. Nedávno jsme hráli fantasticky zápas s Třebíčí, ale nedokázali jsme výkon přetavit na body, což je veliká škoda, jelikož body na ledě ležely. Když budeme podávat výkony zrovna jako s Třebíčí, budeme dávat víc gólů a pracovat tvrdě na tréninku, tak nějaké body získáme.

Co říkáte na kolínské fanoušky?

Kolínských fanoušků si nesmírně vážím, je hezké, že i v pracovní den, vyrazí tři hodiny do Sokolova nás podpořit, i když se zrovna třeba nedaří. Doufám, že někdy jim to budu moc vrátit nějakou výhrou.

Jste hodně mladý. Máte nebo měl jste nějaký brankářský vzor?

Extra brankářský vzor nemám. Snažím se koukat na všechny gólmany a od každého si vzít něco, co se mi líbí, každý je v něčem dobrý.

Jaké jsou vaše sportovní cíle a cíle mimosportovní?

Sportovní cíle jsou asi udržet se v seniorském hokeji a pokračovat ve výkonech, jaké podávám a ještě se zlepšovat. Co se týče mimosportovních, tak asi udělat si maturitu a pak se uvidí.

Jakub Tichý

Bydliště: Chlumec nad Cidlinou

Narozen: 13. června 2003

Studuje: Obchodní akademie Hradec Králové

Znamení: Blíženec

Záliby: Lední hokej, fotbal, jízda na kole

Oblíbené jídlo: Pasta (těstoviny)

Oblíbené pití: Coca Cola

Oblíbený film: extra nemám, ale jsou to české filmy

Oblíbená hudba: česká hudba - pop