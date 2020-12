Kolín – Vrchlabí 3:2

Hned v první minutě trefil domácí Stehlík tyč hostující brány. Šance se pak střídaly před oběma brankami, gólmani ale drželi čistá konta. Až v 19. minutě poprvé udeřilo. Petržílka našel volného Šafránka a ten trefil naprosto přesně. Kolín byl ve vedení.

To držel do čtvrté minuty druhé třetiny. Kolínského brankáře překonal jako první Linhart. Vyrovnaný stav trval pouhé čtyři minuty a Kozlové si vzali těsné vedení zpět. Zumr z otočky klepl do puku a ten skončil za Soukupovými zády podruhé. Minutu a půl před druhou sirénou bylo pět srovnáno. Heřman přesnou střelou po ledě zakončil rychlý protiútok Vrchlabí.

V poslední dvacetiminutovce měli domácí možnost krátké přesilové hry pět na tři. Hostující hráči ale pětici kolínských hokejistů udrželi na uzdě. Potřetí šel Kolín do trháku v 55. minutě. Jako správný kapitán se ukázal kolínský Šafránek, když podruhé v utkání přesně zacílil – 3:2.

Po dvou minutách mělo Vrchlabí obrovskou možnost na vyrovnání. Kukla hákoval hostujícího útočníka a rozhodčí nařídil trestné střílení. Heřman ale jen vyprášil Lukešovy betony. Kolínský gólman poněkolikáté podržel svůj tým.

Hosté v závěru sáhli ke hře bez brankáře, ale domácí těsné vítězství udrželi.

Branky a nahrávky: 19. Šafránek (Petržilka, Síla), 29. Zumr (Muška, Štohanzl), 55. Šafránek (Stehlík, Jankovský) – 24. Linhart (Hozák, Formánek), 39. Heřman (Mrňa, Urban). Třetiny: 1:0, 1:2, 1:0. Rozhodčí: Zubzanda, Jechoutek – Belko, Coubal

SC Kolín: Š. Lukeš – Husa, Kukla, Blaha, Muška, Váchal, Pýcha, Barták, Zdeněk – Jankovský, Šafránek, L. Krejčík – Zumr, Štohanzl, Stehlík – Síla, Semirád, Petržilka – Mašín, Němec.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, J. Moník, Kajínek, Niko, Bučko, Jirků – Heřman, Chrtek, Nouza - M. Kratochvil, Machač, Machala – Urban, Zeman, Formánek – Hozák, Mrňa, Chalupa – Rohlík.