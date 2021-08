Davide, jak jste se těšil na zápas po tak dlouhé době?

Těšil jsme se určitě na hokej. Vím sice, že první zápasy v přípravě po pauze jsou takový boj, zvlášť teď když Hradec přijel se spoustou mladých kluků, kteří hrají svižný a bruslivý hokej. Snaží se, potřebují se co nejvíc ukázat, to mě úplně nevyhovuje, ale těšil jsem se. A myslím, že na to, že to bylo poprvé, to z obou stran nebylo vůbec špatné.

Myslím, že se to líbilo i divákům, kterých přišlo více než čtyři sta. Jak jste si zápas před diváky po deseti měsících užili?

Bylo to znát. Hráli jsme dlouho před prázdnými tribunami, tak to najednou bylo úplně úžasné. Bylo slyšet něco jiného než práskání hokejek a puků do plexiskla. Diváci k tomu patří a bylo to super. Doufám, že jsme je tou výhrou a předvedenou hrou namlsali trochu i na další utkání.

Jak už jste zmiňoval, Hradec do Kolína přivezl mladý tým, ale i přesto z vás bylo na konci utkání za stavu 1:1 cítit, že chcete vyhrát, i když se nehraje o body. Vy jste dával vítěznou branku pět minut před koncem…

Bez ohledu na to, v jaké sestavě soupeř přijel, jsme stoprocentně chtěli vyhrát. Nebyl to sice extraligový mančaft, který pak bude hrát, ale pro nás to byl první zápas a chtěli jsme vyhrát. Myslím, že to byl dobrý zápas, dobrý soupeř, dobrá hra a jsme rádi, že jsme vyhráli.

Zeptám se ještě na jeden postřeh ze zápasu. V první a druhé třetině podle mě chyběla kolínské hře střelba. Tu jste pak rozjeli v poslední třetině. Čím to bylo, že na začátku byla minimální?

Přesně nevím, čím to bylo. Ve třetí třetině už jsme neměli tolik vyloučení. Předtím jsme se do koncovky dostávali sporadicky, střel bylo málo. Soupeř dobře bránil a nebyl čas kolikrát si přihrát a střelecké příležitosti jsme si vypracovávali hodně těžko, na tom budeme muset zapracovat. Puky jsme honili všude možně, jen ne do střeleckého prostoru. Střel bylo v první a druhé třetině žalostně málo.