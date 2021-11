Kolín – Prostějov 4:2

Vedli, Prostějov srovnal. Znovu vedli, Prostějov srovnal. Potřetí vedli, Prostějov nesrovnal. Naopak kozlové přidali pojistku a mohli slavit důležité tři body. Jestřábům tak vrátili stejnou porážku na jejich ledě.

První třetina branku nenabídla, zábavy si fanoušci moc neužili. Oba týmy toho moc nenabídly, šancí bylo jako pověstného šafránu. Více práce měl v úvodu střetnutí domácí gólman Strmeň, největší šanci třetiny měl ale kolínský Zumr, radost mu ale překazil pozorný Bláha v prostějovské bráně. Hra měla rychlý spád, úvodní perioda trvala jen dvacet sedm minut. Minimálně sudí přerušovali hru, nedošlo ani k žádnému vyloučení.

Domácí nezačali druhou část dobře. Sotva se ale oklepali ze dvou oslabení, dokázali udeřit. Před brankáře si najel kapitán Čížek a hostujícího gólmana střelou mezi betony prostřelil. Třetí oslabení se stalo kozlům osudným. Jestřábi si vytvořili obrovský tlak, Strmeň chvíli odolával, pak ale nestačil na střelu Babky. K domácím se pak přiklonilo štěstí. Obránce Čáp si najel až před gólmana, puk zůstal v brankovišti nekrytý a domácí bek jej došťouchl do sítě. Domácím narostla křídla a měla další šance. Jankovský ve výhodné pozici jen těsně minul branku.

V závěrečné třetině přišli kozlové o těsné vedení. Promarnili přesilovku a když na led naskočil vyloučený Mrázek, objel s pukem branku, naservíroval jej najíždějícímu Beránkovi a ten srovnal. Osm a půl minuty před koncem stáli při domácích všichni svatí. Před odkrytou bránou netrefil puk Klimíček. Svoji druhou přesilovku v zápase kozlové přetavili ve vítězný gól. Postaral se o něj opět kapitán Krejčík, který nadvakrát dotlačil kotouč do sítě. S vedoucí brankou kozlů výrazně přitlačili na pilu i fanoušci v kotli a hnali svůj tým za vítězstvím. Netrvalo dlouho a Kolín přidal čtvrtý gól. A byla to parádní tečka. Veselý si skvěle počkal na Šafránka, který takovéto možnosti proměňuje s jistotou. Prostějov byl na kolenou, domácí mohli slavit.

Hráči i diváci si užili děkovačku, gólman Strměň neošidil přihlížející o vítěznou rybičku. Modrobílé barvy tak měli prostě navrch.

„Bylo to hodně dobré, my jsme maximálně spokojeni s výkonem a samozřejmě se ziskem tří bodů,“ usmíval se Petr Martínek, jeden z kolínského dua trenérů. „Soupeř byl hodně těžký, ne náhodou je na špici tabulky. My jsme věděli, že musíme tvrdě pracovat, aby se výsledek dostavil. Výhra byla podpořena úplně všemi hráči. Na to bychom měli navázat, ale to si říkáme pokaždé a moc nám to nejde. Musíme doufat. Ale jsme spokojeni,“ uvedl kouč.

Jeho tým dal rozhodující třetí branku pět minut před koncem a závěr sehrál mistrovsky. „Věděli jsme, že musíme udělat možné i nemožné, abychom nepustili soupeře do šance. Dobře jsme se s tím popasovali a přidali jsme čtvrtý gól. Soupeř už měl potom málo času,“ radoval se Martínek.

A co trenér vypíchl jako nejdůležitější? „Bojovnost a nasazení,“ vyhrkl Martínek. „Měli jsme větší chuť po vítězství a to rozhodlo. Soupeř byl výborný a my jsme dali do hry více srdíčka. A štěstí se přiklonilo na naši stranu, za což jsme rádi.“

Kolínu by vítězství mohlo pomoci psychicky před sérií čtyř utkání s týmy, které jsou v tabulce právě v bezprostřední blízkosti kolem něj. Ve středu jede do Ústí nad Labem, v sobotu hostí Havířov a hned v neděli Frýdek-Místek. Další sobotu hraje opět doma, to přijedou Benátky nad Jizerou.

„Teď se bude hodně lámat chleba. Budeme se snažit získat co nejvíce bodů. Budeme dělat možné i nemožné, abychom měli bodovou šňůru a mohli bychom odskočit do klidnějších vod. Ale všem týmům teď půjde o hodně,“ má jasno Petr Martínek.

Branky a nahrávky: 27. Krejčík (Veselý, Čáp), 36. Čáp (Piegl, Veselý), 55. Krejčík (Sklenář, Miškář), 58. Šafránek (Veselý, Piegl) – 29. Babka (Podlaha, Štefka), 48. Beránek (Mrázek). Třetiny: 0:0, 2:1, 2:1.

SC Kolín: Strmeň – Piegl, Čáp, Kachyňa, Čížek, Zorko, Váchal - Veselý, Šafránek, Král – Jankovský, Miškář, Sklenář – Krejčík, Matějček, Svoboda – Síla, Morong, Petržilka – Zumr.

LHK Jestřábi Prostějov: Bláha – Husák, Klimíček, Krejčí, Babka, Vala, Zajíc – Beránek, Jáchym, Mrázek – Novák, Kloz, Rudovský – Jelínek, Koblížek, Dubský – Podlaha, Janeček, Štefka.