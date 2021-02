Máte za sebou pořádně nabitý program z ledna a z kraje února. Jak hodně náročné to bylo i s ohledem na velké cestování?

Bylo to hodně náročné, ale dalo se to zvládnout. Kolín je hezky veprostřed, tak jsme na tom s cestováním možná nejlépe.

Jak jste spokojený s bilancí týmu v utkáních v letošním roce?

Mohlo to být určitě lepší, některé zápasy jsme prohráli zase o gól, dostali jsme ale i debakl v Prostějově, v Třebíči. Prohráli jsme navíc i domácí zápasy, třeba se Sokolovem, to mě strašně mrzí. Mohli jsme mít bodů více.

A co říkáte na celkovou bilanci mužstva. Pětatřicet bodů, čtrnáctá příčka, na dostřel předkolo play off. To možná málokdo čekal…

Osobně jsem věřil, že máme tým na to hrát okolo desátého nebo jedenáctého místa. Na desáté místo máme aktuálně ztrátu pěti bodů. Když si vzpomenu na zápasy, kde jsme úplně zbytečně poztráceli body, tak jsme v klidu mohli být desátí. To jsou ale jen kdyby. Chybí nám sedm zápasů, uděláme vše pro to, abychom postoupili do předkola. Myslím, že by po tom průběhu této sezony, byl nepostup pro všechny zklamáním.

A jak jste spokojený se svými výkony?

Cítím se na ledě dobře, s mými výkony a s výkony mého útoku jsem spokojený. Zároveň vím, že jsme některé situace třeba vyřešili špatně a mohlo to být ještě lepší.

Na kontě máte momentálně třiatřicet bodů za sedmnáct gólů a šestnáct přihrávek. To je hodně dobrá vizitka…

Tak odráží to tu pohodu v naší lajně. Janky (Jankovský) a Králik (Král) mají také kolem třiceti bodů, to je slušné.

Jste pátý v kanadském bodování celé Chance ligy a dokonce čtvrtý mezi kanonýry. Čekal jste to před sezonou?

Určitě nečekal, dva roky jsem Chance ligu nehrál. Hokej už u mě není tak prioritní jako předtím, mám práci, rodinu. Žádná velká očekávání jsem před sezonou neměl.

Se spoluhráči v první lajně si rozumíte náramně, vaše sehranost je patrná. Navíc dáváte většinu branek, což se od vás také očekává. Je ještě potřeba v elitní formaci něco zlepšit?

Funguje nám to dobře, všem třem se nám líbí stejný styl hokeje, žádné nastřelování, protečování a lítání. Rádi si pomůžeme chytrou přihrávkou a tak. Samozřejmě, že ne pokaždé to vyjde. Zlepšit je potřeba určitě přesilovky, tam máme největší slabinu, chybí nám přesilovkové góly.

Nyní máte po náročném programu volno. K čemu krátkou pauzu mezi mistrovskými zápasy využíváte vy osobně?

Věnuji se hlavně doma rodině, na to jsem se moc těšil. Trochu si odpočinu a máme zase tréninky a přípravu na finální část základní části.

Utkání se hrají stále bez diváků. Jak moc vám fanoušci chybí?

Je to smutný pohled na prázdné tribuny. Ať už ta sezona skončí jakýmkoliv výsledkem, tak vlastně bude taková nijaká. Už bych to takhle nikdy nechtěl. Doufám, že v příštím roce už tohle nebude a lidé budou na hokej natěšení o to více. Příští rok nás čeká nesmírně náročná sezona, diváky budeme rozhodně potřebovat.

David Šafránek

Bydliště: Kolín

Narozen: 20. července 1991

Výška: 191 cm

Váha: 96 kg

Post: útočník

Držení hole: pravá

Zaměstnání: Lučební závody Draslovka

Znamení: Rak

Záliby: rodina, sport, cestování

Oblíbená hudba: rock

O Kapku lepší aukce dresů aneb Šafránek vedle Plekance, Lakatoše nebo Smoleňáka

Hokejisté i realizační týmy Chance ligy nosili v zápasech před pauzou oranžové prvky na podporu projektu O Kapku lepší hokej. Kolínský tým byl jedním z těch, které vyrobily pro svého hráče speciální dres s oranžovým rukávem. A právě tyto dresy jdou nyní do aukce, jejíž výtěžek bude putovat na konto Nadačního fondu Kapka naděje, která pomáhá dětským pacientům s poruchami krvetvorby a dalšími onkologickými onemocněními.



Dres kolínského kapitána Davida ŠAFRÁNKA tak stojí v aukci třeba vedle dresů všech extraligových kapitánů. Z Chance ligy se kromě Kolína zapojily Třebíč (dres Lukáše Nedvídka), Frýdek-Místek (dres Milana Mikulíka), Přerov (dres Tomáše Doležala) a Kladno (podepsaná hokejka Tomáše Plekance).



Výtěžek pro Nadační fond Kapka naděje už přesáhl sto tisíc korun. Do aukce dresů se můžete zapojit na webu sportovniaukce.cz.



Aukce dresů odstartovala ve středu 10. února ve 12 hodin a končí ve čtvrtek 18. února 2021 v 18 hodin.



Více o projektu najdete na okapkulepsihokej.cz. (höl)