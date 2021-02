„Už je spíše v oblasti teorie,“ připustil kolínský trenér Petr Martínek po sobotní porážce. „Pokud je ale naděje i maličká, musíme se o to pokusit. Budeme se prát a uvidíme. Čekají nás ale extrémně silní soupeři. My musíme pro naději udělat maximum,“ řekl kouč kolínského týmu.

Pokud chtěli Kozlové na play off ještě myslet, museli na severu Čech uspět. To se jim ale nepovedlo. „Jeli jsme udržet šanci na postup. To se nezdařilo, domácí vyhráli zaslouženě. Sokolov měl velký tlak v prostoru před bránou a v zakončení, my jsme udělali množství individuálních chyb,“ hledal příčiny porážky šéf kolínské střídačky.

Kolín se sice vrátil bez bodového zisku, ale druhé housle rozhodně nehrál. Hlavně v prostřední části hodně přitlačil na pilu a měl dost vyložených šancí. Jenže zakončení nebylo úspěšné. „Nedokázali jsme proměnit nic. Pořád si říkáme, že musíme střílet ze všech pozic, pak dorážet a my raději stále kombinujeme. A to se nám vymstilo,“ přiznal Martínek. „Nepodali jsme tak špatný výkon, ale selhali jsme v zakončení. Po třetí inkasované brance už bylo rozhodnuto,“ dodal kouč Kolína.

Kozly tak může těšit alespoň fakt, že si své statistiky vylepšili elitní hráči. Kapitán David Šafránek dal už svůj devatenáctý gól sezony a asistenci si připsal obránce Jakub Husa, který je nejlepším bekem v celé soutěži v kanadském bodování mezi beky.

„Zápas byl pro nás nesmírně důležitý, bohužel jsme ho nezvládli,“ řekl autor jediného kolínského gólu. „V určitých fázích jsme měli i trochu navrch, ale špatně jsme řešili situace před brankou. Chtěli jsme to za stavu dva nula otočit, bohužel jsme inkasovali v oslabení a pak dostali další smolný gól. Myslím, že jeden gól jsme si zasloužili,“ uvedl Šafránek.