Čeká vás druhá sezona v Chance lize. Bude podle vás výrazně těžší než ta premiérová?

Bude určitě náročnější, nad kluby je tam velký strašák sestupu. Takže to bude od začátku velký boj o body.

Jak se na sezonu těšíte?

Těšíme se samozřejmě velmi. Vloni jsme měli konec po základní části hned a ta pauza byla dlouhá, takže už se nemůžeme dočkat prvního mistrovského utkání.

Jak jste připraveni?

Letní přípravu a teď přípravné období jsme odmakali, bylo to dost náročné, ale musí to tak být. Jak dobře jsme připraveni se ukáže až v průběhu sezony. Ale myslím, že nachystaní jsme velmi dobře.

Vyhráli jste jen tři z deseti přípravných utkání. Nenahání vám to hrůzu?

Nenahání, vůbec. Je to příprava, na výsledky bych úplně nekoukal. Kdybychom vyhráli deset z deseti, tak by to také nic neznamenalo. Měli jsme velmi kvalitní soupeře, kteří nám ukázali naše nedostatky, na které jsme se mohli dále zaměřovat. V žádném zápase jsme nepropadli.

Vám se střelecky dařilo, produktivní byla celá vaše první lajna. Bude to platit i v mistrovských zápasech?

Já si přeji, aby nám to vydrželo. Jsme první lajna, musíme být produktivní.

Kádr doznal mnoha změn. Bude podle vás silnější než v minulé sezoně?

Celkem se to hodně obměnilo, měli bychom být silnější. Minimálně je více vyrovnanější a širší, takže budeme mít kam sáhnou v případě nějaké marodky.

Počet diváků na stadionu v přípravných zápasech byl slušný. I přesto ale zřejmě opět počítáte s velkou podporou fanoušků…

Abych teda byl upřímný, tak mě nepřipadalo, že by bylo hodně diváků. Po těch všech omezeních a zákazech jsem čekal, že lidi na hokej půjdou. I když to byla jen příprava. A pak tu byli atraktivní soupeři.

Co byste jim vzkázal na startu sezony?

Ať zase chodí na hokej, budeme je tuhle sezonu potřebovat více než kdy jindy.

První utkání sehrajete na ledě Přerova. Jaký duel očekáváte? Co by mohlo rozhodovat?

Bude to bojovné utkání. Minulý rok jsme začínali také v Přerově a odvezli jsme si dva body. Uděláme vše proto, abychom to minimálně zopakovali. Oba týmy budou natěšení na první mistrák, rozhodnout můžou početní výhody.

Soupiska SC Kolín pro sezonu 2021/2022



Brankáři



2 Sejpal Martin

31 Sajdl Tomáš



Obránci



12 Čáp Zdeněk

70 Čížek Václav

18 Piegl René

8 Kukla Miroslav

98 Kachyňa Ondřej

25 Váchal Jakub

16 Klodner Jan



Útočníci



73 Jankovský Václav

88 Šafránek David

19 Král Zdeněk

55 Sklenář Jakub

9 Matějček Štěpán

5 Krejčík Lukáš

6 Sklenář Dominik

69 Štohanzl Martin

66 Veselý Jan

21 Svoboda Matyáš

23 Morong Matěj

15 Dvořák Jaroslav

14 Petržilka Jakub

13 Zumr Dominik

17 Semirád Jakub



Realizační tým



Jan Šťastný hlavní trenér

Petr Martínek hlavní trenér

Jiří Kadlec asistent trenéra

Martin Hušek trenér brankařů

Luboš From st. kustod

Josef Nutil technický vedoucí mužstva

Tereza Marvánková Hölzlová vedoucí mužstva

Bohumil Sladký masér

Jiří Balík lékař